 Putin împlinește 74 de ani. Xi Jinping, Lukașenko și Kim Jong Un l-au felicitat. Cum își petrece dictatorul rus ziua de naștere | adevarul.ro
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Putin împlinește 74 de ani. Xi Jinping, Lukașenko și Kim Jong Un l-au felicitat. Cum își petrece dictatorul rus ziua de naștere

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Președintele rus Vladimir Putin împlinește miercuri, 7 octombrie 2026, vârsta de 74 de ani. Liderul de la Kremlin își sărbătorește aniversarea alături de familie, însă nu își întrerupe activitatea oficială. Programul său include convorbiri telefonice cu lideri străini și pregătiri pentru summitul Comunității Statelor Independente (CSI), care urmează să aibă loc în Turkmenistan.

Vladimir Putin a împlinit 74 de ani
Vladimir Putin a împlinit 74 de ani Foto: EPA-EFE

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin va petrece timp cu familia sa, subliniind că, pentru președintele rus, cele mai importante sunt felicitările primite de la persoanele apropiate.

„Cel mai important lucru pentru președinte sunt felicitările din partea celor dragi”, a transmis Peskov, potrivit presei internaționale. 

În același timp, ziua de naștere a lui Vladimir Putin nu este una lipsită de activități oficiale.

Potrivit consilierului prezidențial Iuri Ușakov, agenda liderului rus include mai multe convorbiri telefonice cu șefi de stat și pregătiri pentru reuniunea CSI din Turkmenistan.

Putin a primit deja mesaje de felicitare din partea unor lideri străini. Printre aceștia se numără președintele Chinei, Xi Jinping, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Xi Jinping i-a transmis lui Vladimir Putin un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării sale. Relația dintre Moscova și Beijing s-a consolidat în ultimii ani, în contextul deteriorării relațiilor Rusiei cu statele occidentale.

Și Aleksandr Lukașenko l-a felicitat pe liderul de la Kremlin. Președintele Belarusului și-a exprimat recunoștința pentru implicarea lui Putin în consolidarea relațiilor dintre Moscova și Minsk.

Lukașenko a evidențiat dialogul politic dintre cele două state, cooperarea comercială și economică, precum și proiectele comune. Potrivit acestuia, toate acestea confirmă intenția Rusiei și Belarusului de a continua construirea unui stat unional.

O felicitare a venit și din Coreea de Nord. Kim Jong Un i-a transmis lui Vladimir Putin o telegramă în care a evidențiat rolul acestuia în conducerea Rusiei și a apreciat poziția Moscovei sub conducerea sa.

Ce cadori a primit liderul rus de-alungul anilor

Putin își sărbătorește de obicei ziua de naștere în Rusia. A petrecut această zi în străinătate doar de două ori: la Chișinău, în 2002, și în Bali, în 2013.

Potrivit TASS, iderii străini îi transmit cadouri simbolice cu ocazia aniversării.

În 2008, Putin a primit un pui de tigru de Amur. În 2017, Silvio Berlusconi i-a oferit o cuvertură de pat brodată.

În 2022, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit lui Putin un certificat pentru un tractor, în timp ce președintele Tadjikistan, Emomali Rahmon, i-a adus pepeni verzi, care au fost ulterior donați unor centre pentru copii.

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