 Tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh anul trecut, reținut pentru amenințări teroriste | adevarul.ro
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Tânărul care a atacat un livrator din Bangladesh anul trecut, reținut pentru amenințări teroriste

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Tânărul de 21 de ani care, în august 2025, a atacat un livrator originar din Bangladesh și i-a cerut să plece din România a fost reținut de DIICOT. Cosmin Tudoran este cercetat pentru amenințare în scop terorist în formă continuată, după ce ar fi transmis timp de aproximativ un an amenințări la adresa unor persoane aparținând unor minorități etnice și religioase.

Este vorba de același tânăr care, în august 2025, a lovit un livrator originar din Bangladesh.
Este vorba de același tânăr care, în august 2025, a lovit un livrator originar din Bangladesh. Foto: Facebook/Cosmin Tudoran

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, miercuri, reținerea lui Cosmin Tudoran. Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, începând din octombrie 2025 și până în prezent, tânărul, motivat religios și ideologic, ar fi transmis în mod repetat amenințări pe rețelele de socializare.

Conform anchetatorilor, mesajele vizau mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase și conțineau amenințări cu acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora.

Anchetatorii susțin că tânărul ar fi amenințat inclusiv cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, aparținând unei minorități. Conform procurorilor, scopul acestor amenințări ar fi fost intimidarea unui segment al populației prin provocarea unui puternic impact psihologic.

Procurorii urmează să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Antecedentele

Tânărul de 21 de ani nu este la prima abatere de acest fel. În august 2025, acesta a lovit un livrator originar din Bangladesh, pe o stradă din București, și i-a cerut să plece din România. În septembrie 2026 a fost condamnat, în primă instanță, la un an și opt luni de închisoare cu suspendare. Judecătoria Sectorului 2 l-a găsit vinovat atât pentru lovire sau alte violențe, cât și pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Asta după ce magistrații au stabilit că pe 26 august anul trecut, în jurul orei 22.30, Cosmin Tudoran l-a atacat pe livrator din motive rasiale și xenofobe, lovindu-l cu pumnul în zona feței. Victima a avut nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale.

Incidentul a fost filmat chiar de agresor. În imaginile devenite publice, acesta îl numește pe livrator „invadator” și îi cere să plece din România. Mai mult, tânărul a declarat apoi în fața judecătorilor că nu poate să respire acelaşi aer cu ”subumanii ăştia” şi că el a avut mereu ”sânge pur”.

La câteva secunde după agresiune, tânărul a fost pus la pământ și imobilizat de Andrei Jianu, agent la Secția 7 de Poliție, care se afla în timpul liber. Tudoran l-a întrebat pe polițist dacă își poate suna mama și dacă are dreptul la un apel. În același timp, livratorul i-a spus agentului că vrea să cheme poliția. „Eu sunt poliția”, i-a răspuns Jianu.

De asemenea, Cosmin Tudoran ar fi distribuit, în 14 iunie 2025, pe un cont de socializare un colaj video în care apăreau simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler și alte două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă.

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