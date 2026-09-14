 Cea mai probabilă desemnare de premier este Alexandru Nazare. Depinde și de miniștri aleși pentru viitorul cabinet | adevarul.ro
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Cea mai probabilă desemnare de premier este Alexandru Nazare. Depinde și de miniștri aleși pentru viitorul cabinet

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Preşedintele Nicușor Dan a comentat azi pentru Euronews România orizontul de timp pentru desemnarea viitorului premier. Rezultă că săptămâna aceasta, înainte de a pleca în Statele Unite, va avea consultări cu partidele şi va desemna posibilul viitor premier.

Alexandru Nazare INQUAM PHOTOS PANA TUDOR jpg
Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

Nicușor Dan spune că nu-şi doreşte anticipate, dar în contextul actual nici nu le mai poate exclude. Asta înseamnă că la presiunea parlametarilor, şefii de partide nu vor mai putea interzice propriilor parlamentari să voteze la învestirea viitorului guvern, aşa cum îi îndeamnă conştiinţa.

Sunt trei candidaţi din care preşedintele Nicușor Dan are de ales: Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan. Propunerea AUR, chiar dacă va fi prezentată la consultări, nu poate fi luată în consideraţie din cauza orientării pro-ruse a partidului AUR.

Sorin Grindeanu ar avea asigurate doar voturile PSD, 126 de parlamentari. Acuzele şi atacurile între PSD şi PNL-USR fac cu totul improbabile voturi obținute de Grindeanu din partea dreaptă a spectrului politic. Nici UDMR, 31 de voturi, nu cred că se înghesuie să-l voteze pe Grindeanu, ştiind că nu are şanse. Chiar cu voturile UDMR, 157 de voturi sunt prea puţine pentru a asigura validarea ca premier a lui Grindeanu. Cum spuneam, vor veni voturi şi de la parlamentarii care se tem de alegerile anticipate. AUR îşi va scoate afară parlamentarii din sala de şedinţe, iar de la PNL-USR exclus să mai vină încă 76 de voturi pentru a aduna 233, necesare validării. Şi preşedintele îşi face aceste socoteli şi nu văd de ce l-ar desemna pe Grindeanu.

O alianţă pe sub masă PSD-AUR este puţin probabilă, pentru că AUR îşi doreşte alegeri anticipate, mizând pe scorul foarte mare din sondaje, circa 40%.

Nici Siegfried Mureșan nu are şanse, fiind susţinut doar de PNL-USR. Poate şi de UDMR. În total 170 de voturi, fără să mai spere la alte voturi, în afara celor care se tem de alegeri anticipate. Adică i-ar mai trebui încă 66 de voturi, de la PSD sau AUR, ceea ce este puţin probabil.

Cea mai bună desemnare ar fi Alexandru Nazare, care nu este membru de partid. Preşedintele Nicușor Dan are o părere bună despre el, aşa cum a declarat în interviul pentru Euronews:

Ce pot să spun de Alexandru Nazare, a fost un ministru de finanțe bun cu care am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă și m-am dus pentru a arăta și public relația foarte bună. Este un profesionist, știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este foarte important în perioada următoare. De aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție.

PNL şi USR au condiționat votarea viitorului cabinet prin neincluderea miniştrilor din PSD şi AUR. Mai rămân parlamentarii neafiliaţi, cei ai minorităţilor naţionale, ai partidelor minuscule, şi cei care nu mai ascultă de şefii de partid ştiind că în cazul alegerilor anticipate îşi pierd postul de parlamentar, cu doi ani şi jumătate înaintea alegerilor la termen.

Rămâne ca numele viitorilor miniştri să fie negociate de Nazare cu şefii partidelor, iar în cazul că obţine agrementul acestora va primi şi voturile parlamentarilor acestor partide.

Pe 2 octombrie vine raportul de evaluare al agenţiei Standard & Poor’s, și există riscul ca România să fie downgradata la „junk”, caz în care riscăm  să nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare, pentru că nu ne mai putem împrumuta la dobânzi rezonabile.

Programul de guvernare al lui Alexandru Nazare este deja schiţat, într-o postare pe facebook, nu reprezintă o necunoscută.

- Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație, nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal - bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, cât timp pragul datoriei este depăşit.

-Cele mai recente date Eurostat evidențiază că datoria publică a României a ajuns la 60,1% din PIB la finalul trimestrului I 2026. Depășirea acestui prag activează reguli suplimentare pentru controlul cheltuielilor și reducerea graduală a datoriei.

- Cât timp datoria se menține la peste 60% din PIB, Guvernul nu poate aprobă măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială.

- Această abordare trebuie să constituie cadrul de referință inclusiv pentru definitivarea noii legi a salarizării, dar și pentru celelalte inițiative cu impact asupra cheltuielilor permanente.

- Eventualele priorități sau realocări între diferite priorități trebuie realizate în interiorul anvelopelor fiscal-bugetare stabilite, fără generarea unor presiuni suplimentare asupra traiectoriei de deficit și datorie publică.

- Legea responsabilității fiscal - bugetare nu mai permite creşteri suplimentare de cheltuieli cu anvelopa totală de personal.

Bănuiesc că preşedintele Nicușor Dan este la curent cu aceste priorităţi ale lui Alexandru Nazare, şi cu faptul că ele sunt necesare României ca aerul, în situaţia fiscal-bugetara în care se găseşte acum.  Nazare este la curent cu priorităţile fiscal-bugetare ale României, ştie unde să acţioneze, nu-i mai trebuie luni de zile până să înţeleagă mecanismele financiare ale statului român. Îşi continuă activitatea pe care o duce de când a fost numit ministru de Finanţe.

Programul de guvernare al lui Grindeanu constă în: relansare economică, prosperitate, protecţie socială, obiective care necesită un munte de bani pe care nu avem de unde să-i luăm. Sunt doar vorbe goale pentru a aburi alegătorii încă creduli, care se uită în gura celor care promit până le ia votul, după care adio, au uitat de promisiuni.

Având în vedere nevoia urgenţa de premier şi guvern valid cu toate prerogativele, nevoie recunoscută de toate partidele şi de şefii lor, este aproape sigur că propunerea de premier Alexandru Nazare va fi votată de parlament.

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