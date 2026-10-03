 Alexandru Nazare a salvat România de la „junk”. Merită desemnat ca viitor prim-ministru | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 3 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Alexandru Nazare a salvat România de la „junk”. Merită desemnat ca viitor prim-ministru

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Agenţia S&P a continuat deciziile celorlalte două agenţii şi a menţinut România la ultimul nivel înainte de „junk”, dar cu perspectivă negativă. Meritul este al guvernului Bolojan, al ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, care au menţinut legătura şi au explicat celor trei agenţii din ce situaţie a plecat România şi cum vrea să-şi îmbunătăţească echilibrele economice şi fiscal-bugetare.

Alexandru Nazare INQUAM PHOTOS PANA TUDOR jpg
Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

Mai mult, au dovedit cu cifrele EUROSTAT referitoare la România, că am progresat în această direcţie:

-deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeași perioadă a anului trecut;

-Investițiile publice au ajuns la peste 97 de miliarde de lei, cu aproximativ 25 de miliarde de lei peste nivelul din primele 8 luni ale anului trecut, iar aproape 70% din aceste plăți sunt finanțate prin fonduri europene și PNRR;

-Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie și peste 10% în iunie;

-In primele 6 luni din 2026, colectarea, în principal datorită  ANAF, a ajuns la 267,6 mld. lei, cu 22,4 mld. lei peste primul semestru din 2025;

- Reducerea cheltuielilor de personal cu circa 30 miliarde lei.

Sigur, ultimul cuvânt îl are premierul, dar de la Ministerul Finanţelor pleacă iniţiativele şi actele normative.

La toate aceste realizări PSD a avut o singură reacţie: guvernul duce România într-o direcţie greşită.

Grindeanu şi ceilalţi din PSD au o singură obsesie: consum şi bunăstare. Dar nu adaugă: nu pe datorie. Pentru că pe datorie au funcţionat guvernele USL anterioare, „Nicu şi Marcel”, de am ajuns unde am ajuns:

-9,3% deficit bugetar lăsat de Ciolacu („mă doare în ... de deficitul bugetar”!)

-12 miliarde de euro plătim anul acesta pe dobânzi;

-240 de miliarde euro datoria publică;

-imprumuturi anuale de 60 de miliarde de euro, pentru dobânzi, finanţarea şi refinanţarea datoriei, la un buget de 120 miliarde de euro!

Grindeanu nu reia aceste cifre la tv. El ştie doar „relansare economică, prosperitate, protecţie socială”. Le repetă la infinit  pentru proşti. Oamenii cu mintea acasă îl întreabă: de unde ai un munte de bani cât costă aceste obiective?

În ultimele câteva zile Grindeanu a realizat că spune doar aberaţii, şi se pare că nu mai vrea să fie desemnat premier. A înţeles, în sfârşit, că pe datorie nu mai merge, iar bani din altă parte nu mai are de unde lua. PNRR s-a încheiat, iar banii din Fondul de Coeziune ar veni cu mare greutate şi control riguros, dacă el este prim-ministru. Toate aceste realități trebuie prinse in bugetul pe 2027.

Alexandru Nazare ştie toate amănuntele dezastrului financiar

-A fost propus ministru de Finanţe şi în cabinetele Veștea şi Mureşan;

-A înţeles de când este ministrul Finanţelor de unde şi cum am ajuns la aşa o stare financiară dezastruoasă;

-A adoptat măsurile necesare în ultimul an, care ne-a salvata ţara de la „junk”;

-Stie cum să construiască rectificarea bugetară şi, mai ales, bugetul pe 2027, fără să fie prizonierul intereselor clientelelor de partid;

-Prim-ministrul are ultimul cuvânt de spus, chiar la iniţiativele miniştrilor săi;

-Are capitole de program de guvernare gata construite, în programul de guvernare Siegfried Mureşan;

-Si-a construit relaţii cu organismele europene care ne evaluează din punct de vedere financiar-bugetar și cu agenţiile de rating;

-Nu a avut reacţii contondente cu PSD, AUR şi alte formaţiuni politice din parlament;

-Nu este membru de partid, deci poate fi considerat neutru faţă de clientele de partid.

Toate cele scrise mai sus sunt motive întemeiate pentru ca preşedintele Nicușor Dan să-l desemneze luni pe Alexandru Nazare ca viitor prim-ministru.

Programul de guvernare este în mare parte realizat de către echipa lui Siegfried Mureşan, iar o conversaţie cu şefii de partide pro-occidentale generează lista cabinetului. Deja de la PNL se aude că vor vota învestirea viitorului cabinet, chiar dacă vor rămâne în opoziţie. Posibil şi de la PSD se conturează ideea opoziţiei, pentru ca un premier ca Nazare nu permite risipa sau furtul din bugetul de stat.

Oricum, agenţiile de rating spun că evitarea retrogradării la „junk” este temporară, şi depinde de filosofia şi programul de guvernare al viitorului cabinet.

Rectificare bugetară şi bugetul pe 2027 nu mai au timp să aştepte. Deja sunt unităţi în sănătate care nu mai au bani de salarii.

În opinia mea, această desemnare la funcţia de premier, de luni, este ultima şansă că România să reintre pe un făgaş, cât de cât normal, cu Alexandru Nazare nominalizat premier.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

Preşedintele Nicușor Dan greşeşte grav. Refuzul PNL de a reînvia alianţa USL este în interes naţional
Opinii
Vor șefii PSD să preia conducerea României plasată în „junk”? Nu pricep ce-i aşteaptă…
Opinii
Domnule Grindeanu, nu ne mai luaţi pe toţi de proşti! Că nu suntem!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
O familie din Iași și-a construit casa pe un culoar de zbor, cu binecuvântarea primăriei. Aeroportul a sesizat abia după patru ani și cere demolarea
gandul.ro
image
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
mediafax.ro
image
Marius Șumudică analizează la rece tactica lui Hagi: „De ce ai capitulat pe bancă? Ne-au nenorocit pe benzi! Nici Feroe nu lua 6-0”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Primul nume de selecționer pronunțat în România, după umilința din Polonia: "Aici a făcut Hagi confuzia"
digisport.ro
image
Doliu în lumea TikTok! O influcenceriță a murit la 37 de ani. Boala care i-a adus sfârșitul
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral
observatornews.ro
image
Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat
cancan.ro
image
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde?
playtech.ro
image
„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu, nu sunt nebun! Să vă explic de ce e președintele României de vină”
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
La 3 zile după ce a părăsit cantonamentul naționalei, Cristiano Ronaldo i-a lăsat "mască" pe portughezi
digisport.ro
image
Anca Țurcașiu, lovitură sub centură pentru fostul soț? „Am început să învăț să nu mai car bagaje”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind cardul de sănătate. CNAS le transmite pacienților cât îl mai folosesc
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani
click.ro
image
Christa Pike, în stare critică după execuția eșuată din SUA. Avocații cer schimbarea pedepsei
click.ro
image
Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ingredientul secret pe care Irina Loghin îl pune în must pentru a-l păstra peste iarnă. „Să fie limpede, curat”
image
„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant