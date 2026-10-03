Alexandru Nazare a salvat România de la „junk”. Merită desemnat ca viitor prim-ministru

Agenţia S&P a continuat deciziile celorlalte două agenţii şi a menţinut România la ultimul nivel înainte de „junk”, dar cu perspectivă negativă. Meritul este al guvernului Bolojan, al ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, care au menţinut legătura şi au explicat celor trei agenţii din ce situaţie a plecat România şi cum vrea să-şi îmbunătăţească echilibrele economice şi fiscal-bugetare.

Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

Mai mult, au dovedit cu cifrele EUROSTAT referitoare la România, că am progresat în această direcţie:

-deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeași perioadă a anului trecut;

-Investițiile publice au ajuns la peste 97 de miliarde de lei, cu aproximativ 25 de miliarde de lei peste nivelul din primele 8 luni ale anului trecut, iar aproape 70% din aceste plăți sunt finanțate prin fonduri europene și PNRR;

-Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie și peste 10% în iunie;

-In primele 6 luni din 2026, colectarea, în principal datorită ANAF, a ajuns la 267,6 mld. lei, cu 22,4 mld. lei peste primul semestru din 2025;

- Reducerea cheltuielilor de personal cu circa 30 miliarde lei.

Sigur, ultimul cuvânt îl are premierul, dar de la Ministerul Finanţelor pleacă iniţiativele şi actele normative.

La toate aceste realizări PSD a avut o singură reacţie: guvernul duce România într-o direcţie greşită.

Grindeanu şi ceilalţi din PSD au o singură obsesie: consum şi bunăstare. Dar nu adaugă: nu pe datorie. Pentru că pe datorie au funcţionat guvernele USL anterioare, „Nicu şi Marcel”, de am ajuns unde am ajuns:

-9,3% deficit bugetar lăsat de Ciolacu („mă doare în ... de deficitul bugetar”!)

-12 miliarde de euro plătim anul acesta pe dobânzi;

-240 de miliarde euro datoria publică;

-imprumuturi anuale de 60 de miliarde de euro, pentru dobânzi, finanţarea şi refinanţarea datoriei, la un buget de 120 miliarde de euro!

Grindeanu nu reia aceste cifre la tv. El ştie doar „relansare economică, prosperitate, protecţie socială”. Le repetă la infinit pentru proşti. Oamenii cu mintea acasă îl întreabă: de unde ai un munte de bani cât costă aceste obiective?

În ultimele câteva zile Grindeanu a realizat că spune doar aberaţii, şi se pare că nu mai vrea să fie desemnat premier. A înţeles, în sfârşit, că pe datorie nu mai merge, iar bani din altă parte nu mai are de unde lua. PNRR s-a încheiat, iar banii din Fondul de Coeziune ar veni cu mare greutate şi control riguros, dacă el este prim-ministru. Toate aceste realități trebuie prinse in bugetul pe 2027.

Alexandru Nazare ştie toate amănuntele dezastrului financiar

-A fost propus ministru de Finanţe şi în cabinetele Veștea şi Mureşan;

-A înţeles de când este ministrul Finanţelor de unde şi cum am ajuns la aşa o stare financiară dezastruoasă;

-A adoptat măsurile necesare în ultimul an, care ne-a salvata ţara de la „junk”;

-Stie cum să construiască rectificarea bugetară şi, mai ales, bugetul pe 2027, fără să fie prizonierul intereselor clientelelor de partid;

-Prim-ministrul are ultimul cuvânt de spus, chiar la iniţiativele miniştrilor săi;

-Are capitole de program de guvernare gata construite, în programul de guvernare Siegfried Mureşan;

-Si-a construit relaţii cu organismele europene care ne evaluează din punct de vedere financiar-bugetar și cu agenţiile de rating;

-Nu a avut reacţii contondente cu PSD, AUR şi alte formaţiuni politice din parlament;

-Nu este membru de partid, deci poate fi considerat neutru faţă de clientele de partid.

Toate cele scrise mai sus sunt motive întemeiate pentru ca preşedintele Nicușor Dan să-l desemneze luni pe Alexandru Nazare ca viitor prim-ministru.

Programul de guvernare este în mare parte realizat de către echipa lui Siegfried Mureşan, iar o conversaţie cu şefii de partide pro-occidentale generează lista cabinetului. Deja de la PNL se aude că vor vota învestirea viitorului cabinet, chiar dacă vor rămâne în opoziţie. Posibil şi de la PSD se conturează ideea opoziţiei, pentru ca un premier ca Nazare nu permite risipa sau furtul din bugetul de stat.

Oricum, agenţiile de rating spun că evitarea retrogradării la „junk” este temporară, şi depinde de filosofia şi programul de guvernare al viitorului cabinet.

Rectificare bugetară şi bugetul pe 2027 nu mai au timp să aştepte. Deja sunt unităţi în sănătate care nu mai au bani de salarii.

În opinia mea, această desemnare la funcţia de premier, de luni, este ultima şansă că România să reintre pe un făgaş, cât de cât normal, cu Alexandru Nazare nominalizat premier.