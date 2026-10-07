Alertă la granița NATO. Persoane înarmate au amenințat militarii letoni

Persoane înarmate care escortau un grup de 20 de migranți și încercau să îi ajute să treacă ilegal din Belarus în Letonia i-au amenințat pe militarii letoni. La scurt timp, un alt grup a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul leton, a declarat ministrul de Interne al Letoniei, Janis Dombrava, pe 6 octombrie.

Incident la granița dintre Letonia și Belarus Foto: X@NewsTongueX

„Persoanele care îi escortau pe migranții aflați ilegal pe teritoriul Belarusului erau înarmate, i-au amenințat pe militarii letoni și, de asemenea, au îndemnat și împins activ grupul de migranți către Letonia”, a scris Dombrava într-o postare pe platforma X.

La scurt timp după acest incident, un grup de persoane mascate a trecut ilegal frontiera în Letonia și a sustras echipamente, înainte de a reveni în Belarus.

„La câteva ore după acest conflict, persoane purtând măști au intrat pe teritoriul leton, au deteriorat un tablou de distribuție și au furat camere de supraveghere înainte ca echipajul poliției de frontieră să poată ajunge la fața locului. Ulterior, acestea au revenit pe teritoriul Belarusului”, a precizat ministrul leton.

Dombrava a avertizat autoritățile de la Minsk că incidente de acest tip la frontieră ar putea avea „consecințe serioase” pentru Belarus.

Astfel de incidente au mai avut loc în trecut. În 2021, Uniunea Europeană a impus sancțiuni Belarusului, acuzând autoritățile de la Minsk că folosesc migrația ca instrument de presiune asupra UE.

În ultimele luni, acțiunile considerate de țările europene drept parte a unor tactici de război hibrid desfășurate de Rusia și Belarus s-au intensificat, în timp ce Moscova își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Un incident similar a avut loc în Lituania în noaptea de 15 septembrie, când forțele NATO au doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian lituanian din Belarus, potrivit autorităților de la Vilnius.

Drona a intrat în spațiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus și a survolat zona Lentvaris, în apropiere de capitala Vilnius, înainte de a fi doborâtă în apropierea orașului Kaunas.

Informația a fost furnizată de Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania, pentru postul public de televiziune LRT.