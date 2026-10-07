Nicușor Dan, la trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie: „Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacurile Hamas din Israel, în care a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile acestora și cu poporul israelian.

Președintele Nicușor Dan Foto: Mediafax / Alexandru Nechez

„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de oameni și au luat 251 de ostatici. Astăzi, îi omagiez pe cei care și-au pierdut viața și sunt alături de familiile lor și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj transmis pe X.

Președintele a subliniat că dezarmarea completă a grupării Hamas reprezintă o condiție pentru pacea în Fâșia Gaza și a reafirmat sprijinul României pentru inițiativa Consiliului Păcii.

„Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete a Hamas. România susține Consiliul Păcii și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Armistițiul fragil trebuie să devină un acord de pace durabil, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor un stat al lor”, a afirmat șeful statului.

La 7 octombrie 2023, Hamas a lansat un atac asupra Israelului, după ce mii de combatanți au trecut bariera de securitate dintre Fâșia Gaza și Israel, atacând baze militare, localități, kibbutzuri și oameni aflați pe drumuri. Atacul s-a soldat cu 1.219 morți de partea israeliană, majoritatea civili, iar 251 de persoane au fost răpite și duse în Gaza.

Ulterior, războiul declanșat de Israel ca răspuns la 7 octombrie a ucis peste 74.000 de palestinieni, majoritatea civili, printre care circa 20.000 de copii.

În ianuarie 2025, Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului în Gaza, după luni de negocieri mediate de Qatar, Egipt și Statele Unite. Armistițiul prevedea, între altele, eliberarea ostaticilor și a unor deținuți palestinieni și o creștere a ajutorului umanitar destinat populației din Gaza, negocierile fiind susținute și de administrația lui Donald Trump.

Planul ulterior al lui Donald Trump pentru Gaza a prevăzut un armistițiu, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea ostaticilor, furnizarea de ajutor umanitar și dezarmarea Hamas. Documentul prevedea și înființarea unui guvern de tranziție pentru Gaza, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de președintele american.

România a fost invitată de administrația americană să participe la „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump, iar Nicușor Dan a participat ulterior la prima reuniune de la Washington în calitate de observator.

La reuniune, președintele român a prezentat contribuția pe care România o poate avea în Gaza, inclusiv prin evacuarea copiilor bolnavi și tratarea lor în spitalele românești. România a propus și sprijin pentru reconstrucția unor instituții și infrastructuri din Gaza.