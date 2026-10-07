 Nicușor Dan, la trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie: „Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete” | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Nicușor Dan, la trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie: „Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacurile Hamas din Israel, în care a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile acestora și cu poporul israelian.

Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Mediafax / Alexandru Nechez

„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de oameni și au luat 251 de ostatici. Astăzi, îi omagiez pe cei care și-au pierdut viața și sunt alături de familiile lor și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj transmis pe X.

Președintele a subliniat că dezarmarea completă a grupării Hamas reprezintă o condiție pentru pacea în Fâșia Gaza și a reafirmat sprijinul României pentru inițiativa Consiliului Păcii.

„Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete a Hamas. România susține Consiliul Păcii și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Armistițiul fragil trebuie să devină un acord de pace durabil, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor un stat al lor”, a afirmat șeful statului.

La 7 octombrie 2023, Hamas a lansat un atac asupra Israelului, după ce mii de combatanți au trecut bariera de securitate dintre Fâșia Gaza și Israel, atacând baze militare, localități, kibbutzuri și oameni aflați pe drumuri. Atacul s-a soldat cu 1.219 morți de partea israeliană, majoritatea civili, iar 251 de persoane au fost răpite și duse în Gaza.

Ulterior, războiul declanșat de Israel ca răspuns la 7 octombrie a ucis peste 74.000 de palestinieni, majoritatea civili, printre care circa 20.000 de copii.

În ianuarie 2025, Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului în Gaza, după luni de negocieri mediate de Qatar, Egipt și Statele Unite. Armistițiul prevedea, între altele, eliberarea ostaticilor și a unor deținuți palestinieni și o creștere a ajutorului umanitar destinat populației din Gaza, negocierile fiind susținute și de administrația lui Donald Trump.

Planul ulterior al lui Donald Trump pentru Gaza a prevăzut un armistițiu, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea ostaticilor, furnizarea de ajutor umanitar și dezarmarea Hamas. Documentul prevedea și înființarea unui guvern de tranziție pentru Gaza, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de președintele american.

România a fost invitată de administrația americană să participe la „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump, iar Nicușor Dan a participat ulterior la prima reuniune de la Washington în calitate de observator.

La reuniune, președintele român a prezentat contribuția pe care România o poate avea în Gaza, inclusiv prin evacuarea copiilor bolnavi și tratarea lor în spitalele românești. România a propus și sprijin pentru reconstrucția unor instituții și infrastructuri din Gaza.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
Călin Georgescu, prima înfrângere în dosarul înșelăciunii. Tribunalul a respins ca nefondată contestația privind sechestrul pe vilă
stirileprotv.ro
image
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
gandul.ro
image
Nobelul pentru Chimie 2026, pentru un mister care a rezistat peste 100 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
mediafax.ro
image
Gestul arbitrului Moldovan chiar înainte de tragedie. Psihologul explică momentul care a ridicat atâtea întrebări: „Nu putem stabili un vinovat”
fanatik.ro
image
„Nu cred că președintele va aștepta la infinit”. Vlad Voiculescu îl vede pe Luca Niculescu ultimul premier desemnat înainte de anticipate
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
digisport.ro
image
Declarație neașteptată a lui Vlad Bălțățeanu în cazul Valentinei: „Am găsit-o moartă”
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă alt șofer te filmează încălcând Codul rutier. Cazurile în care imaginile pot duce la amendă
playtech.ro
image
Gică Hagi și-a pierdut încrederea în jucătorii din SuperLigă? 10 concluzii după minutele primite de jucători în Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
digisport.ro
image
Fostă regină a frumuseții a murit la doar 22 de ani, lovită de fulger. Tânăra era în curtea casei când s-a produs tragedia
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul în care locuiește actorul turc Can Yaman în Italia. Are piscină infinity și o terasă spectaculoasă. Locuința lui din Roma arată de vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Călin Georgescu! Procurorii DIICOT au decis astăzi cu soția de față!
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Primele imagini cu Maria Săceanu, românca ucisă în Marea Britanie. Criminalul de 19 ani a pregătit un adevărat scenariu pentru crimă
click.ro
image
Povestea de dragoste de 20 de ani a lui Michael Flatley cu soția sa. „Sufletul pereche” a murit la 52 de ani
click.ro
image
Femeia de 100 de ani care mănâncă același fruct în fiecare dimineață dezvăluie 5 secrete simple pentru o viață lungă
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat
image
Primele imagini cu Maria Săceanu, românca ucisă în Marea Britanie. Criminalul de 19 ani a pregătit un adevărat scenariu pentru crimă

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”