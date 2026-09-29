 Preşedintele Nicușor Dan greşeşte grav. Refuzul PNL de a reînvia alianţa USL este în interes naţional | adevarul.ro
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Preşedintele Nicușor Dan greşeşte grav. Refuzul PNL de a reînvia alianţa USL este în interes naţional

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Preşedintele Nicușor Dan a declarat azi: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”. Cum AUR este exclus de către preşedinte de la orice combinaţie de partide care formează guvernul, îndemnul rămâne adresat PSD şi PNL care refuză să refacă coaliţia USL pentru a aduce stabilitatea politică României.

Președintele României, Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

Ce a însemnat USL de a lungul timpului, ştim. Ciucă, Ciolacu, în ultima variantă de USL, sunt responsabili de deficitul bugetar de 9,3% din PIB şi de datoria publică de 240 miliarde de euro, peste 60% din PIB. Doar dobânzile ne costă anul acesta 12 miliarde de euro, şi trebuie să ne împrumutăm 60 de miliarde de euro anual pentru a supravieţui.

Chestia cu păstrarea traiectoriei financiare este vrăjeală. O nouă coaliţie USL nu are de unde plăti aceleaşi pensii şi salarii, fără reducerea cheltuielilor statului, şi să păstreze traiectoria financiară începută de Bolojan.

Traiectoria financiară până la Bolojan a fost  drumul unui bulgăre de zăpadă care se transformă în avalanşă. În ultimul an, sub conducerea lui Bolojan,   am văzut coborârea deficitului bugetar la circa 6% din PIB, creşterea veniturilor  şi scăderea cheltuielilor statului.

Toată politica „traiectoriei financiară” a lui Bolojan a fost aspru criticată de PSD şi de Grindeanu mai ales, şi întrebarea adresată lui Siegfried Mureşan a fost: va continua politica lui Bolojan sau va schimba direcţia cu 180 de grade. Mureşan a spus că va continua, şi de aici lipsa de voturi pentru învestirea de mâine în parlament.

Nu ştiu de unde o scoate Nicușor Dan că „există consens politic pe chestiunea asta”. Ce consens? Are ceva scris şi semnat de şefii de partide? Eu n-am auzit sau văzut aşa ceva!

Căderea guvernului Mureşan mâine la votul în Parlament are consecinţe nefaste, pe care preşedintele Nicușor Dan nu le poate preveni. Iar declaraţia că nu va apela la alegeri anticipate va încuraja parlamentarii PSD să nu voteze guvernul Mureşan! Dacă tăcea, filosof era!

Vineri, pe 2 octombrie, este foarte probabil că agenţia de evaluare S&P să downgradeze  România în „junk”, ceea ce ar avea drept consecinţe probabile următoarele:

-Oamenii de afaceri, investitorii, companiile încep să-şi retragă banii din băncile din România (miliarde de euro). Se produce o panică în piețe, o criză de lichidități;

-Cursul de schimb se duce rapid spre 6-7 lei/euro;

-Cetatenii îşi retrag economiile din bănci, de frica falimentelor;

-Statul român devine necredibil în piaţa financiară internaţională şi nu se mai poate împrumuta la costuri decente;

-FMI este solicitat să ne ajute, dar pune condiţii „groaznice”;

-Fara FMI, statul român ajunge să nu poată plăti pensii şi salarii bugetare;

-Romania intră în faliment, inflaţia şi şomajul cresc galopant;

-Sărăcie lucie, șomaj uriaş. Crize şi tulburări sociale.

Eu nu ştiu ce calcule îşi face Nicușor Dan împreuna cu consilierii săi, dar până acum nu s-a potrivit nimic din ce-au calculat. Politica nu e matematică, să se conducă după axiome, definiţii, teoreme. Politica necesita un spirit de fineţe, nu un spirit geometru, spirit de fineţe pe care Nicusor Dan nu îl are.

Nu ştiu dacă preşedintele Nicusor Dan înţelege că în cazul intrării României în HAOS economic, fiscal-bugetar, social şi politic, ne trebuie mulţi ani să ne revenim la o societate normală.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

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