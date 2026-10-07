 Criză de directori în școli: sunt mai puțini candidați decât posturile scoase la concurs. Peste 7.800 de funcții sunt vacante | adevarul.ro
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Criză de directori în școli: sunt mai puțini candidați decât posturile scoase la concurs. Peste 7.800 de funcții sunt vacante

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Numărul candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat este mai mic decât numărul posturilor scoase la concurs. Ministerul Educației a anunțat astăzi, 7 octombrie, rezultatele etapei de înscriere și verificare a dosarelor.

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Peste 7.800 de posturi de director și director-adjunct sunt vacante Foto: Alina Mitran

Pentru cele 7.819 funcții vacante de director și director adjunct scoase la concurs în sesiunea august-decembrie 2026 au fost depuse 7.053 de dosare de înscriere. Dintre acestea, candidații au exprimat însă peste 8.500 de opțiuni pentru funcțiile disponibile.

Din totalul posturilor, 5.309 sunt funcții vacante de director, iar alte 2.510 sunt funcții de director adjunct. Raportat la numărul funcțiilor vacante, numărul opțiunilor exprimate reprezintă 109%.

Situația diferă de la un județ la altul. Cele mai multe opțiuni raportat la numărul de funcții disponibile au fost înregistrate în Mehedinți – 172%, Dolj – 165% și Gorj – 151%, potrivit datelor Ministerului Educației.

Lista preliminară a candidaților, publicată astăzi

Următorul pas este publicarea, la nivelul fiecărui inspectorat școlar, a listelor cu candidații care îndeplinesc condițiile de înscriere, precum și a celor cu dosare incomplete sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie.

Listele urmează să fie publicate până la finalul zilei de 7 octombrie.

După remedierea eventualelor erori constatate în etapa de verificare a dosarelor, va fi publicată și lista finală. Aceasta este programată pentru 9 octombrie, când vor fi anunțați candidații admiși și cei respinși după verificarea dosarelor.

O noutate importantă față de sesiunile anterioare este că, în acest an, proiectul managerial pentru fiecare funcție vizată a fost document obligatoriu încă din etapa înscrierii.

Prima probă, săptămâna viitoare

Concursul intră de săptămâna viitoare în etapa probelor propriu-zise. Pe 13 octombrie este programată proba pentru evaluarea competențelor, prin care sunt testate capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților.

O săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, va avea loc proba scrisă, destinată evaluării cunoștințelor de management și legislație școlară.

Urmează evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie.

Interviurile au loc în noiembrie

Candidații care trec de etapele anterioare vor ajunge la proba de interviu, programată în perioada 12 – 27 noiembrie.

Interviul va include evaluarea proiectului managerial și a planului de acțiune realizat pentru unitatea de învățământ pentru care candidează, dar și evaluarea capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilității de a rezolva situații-problemă. De asemenea, va fi evaluată calitatea susținerii planului managerial.

Rezultatele finale ale concursului sunt programate să fie afișate pe 9 decembrie 2026.

Posturile care rămân vacante vor ajunge la următoarea sesiune

Faptul că există mai multe funcții scoase la concurs decât candidați înseamnă că vor exista cu siguranță posturile neocupate. Un candidat poate opta pentru mai multe funcții, iar numărul total al opțiunilor este de peste 8.500, față de cele 7.819 posturi.

Ministerul Educației anunță că funcțiile de director și director adjunct care se vor vacanta până la sfârșitul anului 2026 (vorbim atât de posturile care vor rămâne neocupate după concurs, cât și de posturile care s-au vacantat după scoterea la concurs a posturilor din prezenta sesiune) vor fi scoase la concurs în următoarea sesiune, estimată pentru perioada ianuarie – aprilie 2027.

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