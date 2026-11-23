Un accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară de marfă și un microbuz de transport școlar a avut loc în această dimineață pe DN 7C, în comuna Băiculești, județul Argeș. Patru dintre cei zece minori aflați în microbuz au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Patru dintre copii au fost transportați la spital Foto: Shutterstock

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii din Curtea de Argeș, o autoutilitară condusă de un bărbat de 33 de ani, din Băiculești, care circula din direcția Curtea de Argeș spre Pitești, a intrat în coliziune cu un microbuz de transport școlar care se deplasa în aceeași direcție.

La volanul microbuzului se afla un bărbat de 53 de ani, tot din Băiculești. Din primele informații, accidentul s-ar fi produs posibil pe fondul nepăstrării distanței față de vehiculul din față, împrejurările exacte urmând să fie stabilite în urma cercetărilor.

Zece copii au fost evaluați medical

În urma impactului, cei doi conducători auto și cei zece minori aflați în microbuz au fost evaluați medical de echipajele de prim ajutor sosite la fața locului. Patru dintre copii au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.