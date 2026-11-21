Accident grav în municipiul Arad, în zona cimitirului UTA. O tânără de 26 de ani, care se afla pe trotuar, a fost lovită în plin de o mașină scăpată de sub control, după ce șoferului, un bărbat de 42 de ani, i s-ar fi făcut rău la volan. Atât femeia, cât și conducătorul auto au fost transportați la spital.

O tânără de 26 de ani a fost lovită de o mașină pe trotuar, în Arad. Foto: Critic Arad

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi suferit un episod convulsiv și și-ar fi pierdut cunoștința în timp ce conducea. Mașina a părăsit partea carosabilă, a urcat pe trotuar și a lovit-o pe tânăra care se deplasa pe jos.

La locul accidentului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Femeia a suferit mai multe traumatisme, inclusiv la nivelul capului, coloanei vertebrale și unui membru inferior, și și-a pierdut cunoștința în urma impactului.

„Șoferul de 42 de ani, cu episod de pierdere de conștiență, preluat și transportat la UPU. Pietonul, o femeie de 26 ani – cu traumatism craniocerebral cu pierdere conștiență, traumatism coloană și traumatism membru inferior – preluat de echipajul SAJ B2 Arad și transportat la UPU”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Arad.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, tânăra și-a revenit după ce a ajuns la spital și se află în afara oricărui pericol.

Și șoferul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde medicii îi fac investigații pentru a stabili ce a provocat starea de rău și pierderea conștienței.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.