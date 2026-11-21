Un bărbat a fost surprins și accidentat de un tren de călători, sâmbătă seara, între stațiile CFR Cornet și Lotru, în județul Vâlcea. Garnitura, care circula pe ruta R 2070 și era operată de CFR Călători, are la bord 16 pasageri.

Accident feroviar în județul Vâlcea. Un tren de călători a lovit un bărbat aflat pe calea ferată Foto: Arhivă

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, accidentul s-a produs la kilometrul feroviar 330+800, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova.

Incidentul a fost anunțat Poliției Râmnicu Vâlcea, care urmează să efectueze cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Trenul a rămas oprit la locul incidentului, iar circulația va fi reluată după finalizarea procedurilor și îndeplinirea condițiilor de siguranță. CFR SA a anunțat că va reveni cu informații despre evoluția situației.