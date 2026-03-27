Coliziune puternică între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița: 3 elevi răniți. Intervine și un elicopter SMURD

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață, 27 martie, în localitatea Tărtășești din județul Dâmbovița. În coliziune au fost implicate un microbuz și un autocamion. Numărul mare de persoane posibil afectate a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție.

„În această dimineață, în jurul orei 07:50, forțele de intervenție au fost solicitate să acționeze în cazul unui accident rutier produs în localitatea Tărtășești, județul Dâmbovița, în care au fost implicate un microbuz și un autocamion”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

UPDATE 08.59

Centrul Infotrafic a anunţat că microbuzul implicat în accidentul de la Tărtăşeşti este unul şcolar în care se aflau 14 elevi, din primele informaţii trei dintre ei suferind leziuni în zona capului.

"Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi.

Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00", arată Centrul Infotrafic.

IPJ Dâmboviţa a transmis că se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Mobilizarea este una amplă. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD, 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă 2 echipaje din cadrul ISU București‑Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), in post medical avansat (PMA) cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Echipajele operative acționează pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și gestionarea situației la fața locului”, a mai precizat ISU Dâmbovița.

Intervenția este în desfășurare, iar informațiile privind numărul victimelor și starea acestora vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează.

“În această dimineață, 27 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din primele date, pe raza localității Tărtășești s-ar fi produs o coliziune între un microbuz școlar și un ansamblu de vehicule.

În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale. În acest moment, traficul este blocat pe sensul către Târgoviște. Vom reveni cu informații suplimentare. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, transmit reprezentanții IPJ Dâmbovița.