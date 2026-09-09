Un şofer care ducea 7 copii la o grădiniță din Brăila, prins băut la volanul microbuzului

Şoferul unui microbuz şcolar care transporta şapte copii la o grădiniţă din judeţul Brăila a fost prins, miercuri, de către poliţiştii rutieri conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, etilotestul indicând o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul microbuzului, prins beat la volan Foto: IPJ Brăila

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Brăila, în contextul începerii anului şcolar, siguranţa copiilor transportaţi către unităţile de învăţământ reprezintă o prioritate pentru poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier.

Poliţiştii rutieri desfăşoară în perioada 7-30 septembrie 2026, acţiuni pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor, fluidizarea traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

„Astăzi, 9 septembrie, în jurul orei 08:13, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila - Serviciul Rutier au oprit în trafic, pe raza localităţii Baldovineşti, un microbuz destinat transportului şcolar, ce era condus de un bărbat, de 49 de ani, din comuna Vădeni. În momentul depistării, în microbuz se aflau şapte copii, care urmau să fie transportaţi la o grădiniţă. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat", precizează IPJ Brăila.

În urma celor constatate, poliţiştii l-au sancţionat contravenţional pe conducătorul autovehiculului, i-au reţinut permisul auto, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi au imobilizat microbuzul. Poliţiştii brăileni atrag atenţia asupra riscurilor pe care le presupune conducerea unui autovehicul după consumul de alcool.

„Alcoolul la volan, indiferent de cantitatea consumată, poate transforma o deplasare obişnuită într-o tragedie. În cazul transportului şcolar, responsabilitatea conducătorului auto este cu atât mai mare", precizează sursa citată.

Poliţiştii rutieri anunţă că vor continua verificările în trafic şi acţiunile preventive pentru creşterea siguranţei participanţilor la trafic şi, în special, pentru asigurarea unor condiţii de transport cât mai sigure pentru copii.

Incidentul are loc la două zile după ce, în judeţul Timiş, un alt şofer de microbuz care transporta la şcoală, pe ruta Jamu Mare - Gătaia, 14 elevi, a fost prins băut la volan. Acesta a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis de conducere.