Doi bărbați, de 33 și 38 de ani, din localitatea Zerind au murit sâmbătă seara, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un copac pe un drum județean din localitatea Mișca, județul Arad. Șoferul nu deținea permis de conducere iar mașina s-a zdrobit în urma impactului. O pasageră a supraviețuit și a fost transportată la spital.

Doi bărbați, de 33 și 38 de ani, din localitatea Zerind au murit sâmbătă seara. Foto: aradon.ro

Accidentul s-a produs în jurul orei 21.45, pe DJ 794. Conform primelor cercetări ale polițiștilor, bărbatul de 33 de ani, aflat la volan, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina a intrat în coliziune cu un copac de pe marginea drumului.

„Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din Zerind, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac. În urma impactului, atât conducătorul autoturismului, cât și pasagerul, un bărbat de 38 de ani, din Zerind, au decedat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Polițiștii au stabilit că șoferul nu avea permis de conducere.

Ceilalți doi ocupanți ai mașinii au fost găsiți încarcerați

În urma impactului, cei doi bărbați au rămas blocați în autoturism. Pompierii au intervenit pentru descarcerare, însă victimele prezentau leziuni incompatibile cu viața.

O femeie rănită în accident a fost preluată conștientă de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, care i-a acordat îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit pompierii Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.