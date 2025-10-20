Tragedie pe un drum județean din Bihor. Două persoane au murit și trei au fost rănite, într-o coliziune pe Centura Beiuș

Două persoane au murit şi trei au fost rănite, luni seară, într-un accident rutier produs pe Centura Beiuș, în care au fost implicate două autoturisme.

Tragedie pe Centura Beiuș. Două persoane și-au pierdut viața într-un teribil accident rutier, iar alte trei sunt rănite.

„La data de 20 octombrie a.c., la ora 19.40, poliţiştii Biroului Rutier Beiuş au fost sesizaţi, în urma unui apel, primit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor prin SNUAU 112 că, pe centura ocolitoare a municipiului Beiuş, la intersecţia cu drumul judeţean 764F, judeţul Bihor, s-a produs un accident rutier. Din primele investigaţii efectuate de poliţişti, la faţa locului, s-a constatat că în accident au fost implicate două autoturisme”, anunţă, luni seară, IPJ Bihor.

ISU Bihor a intervenit cu mai multe echipaje şi a extras două victime care rămăseseră încarcerate într-una dintre maşini. Din păcate, medicii au declarat decesul celor două persoane, scrie News.

Alte trei persoane au fost evaluate de către medici, iar una va fi transportată la spital. Celelalte două victime au refuzat să fie duse la spital.

Deocamdată, traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe o bandă, dirijat de poliţiştii rutieri.

Poliţiştii rutieri urmează să efectueze cercetarea la faţa locului, în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier.