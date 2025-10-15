Un șofer de 78 ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, lovind un TIR. Bărbatul a decedat la spital

Un grav accident s-a produs miercuri, 15 octombrie 2025, pe DN 64, în județul Olt. Un șofer în vârstă de 78 ani a intrat pe contrasens și a lovit cu mașina un autotren. În urma coliziunii șoferul autoturismului a fost grav rănit. Acesta a decedat la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 12.20, pe Drumul Național 64, în comuna Pleșoiu din județul Olt. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Olt. Conform primelor date, un șofer de 78 ani, care conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 78 de ani, din localitatea Amărăștii de Sus, județul Dolj, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă condus de către un tânăr de 23 de ani, din comuna, Sălătrucu, județul Argeș.

În urma evenimentului rutier, conducătorul autoturismului a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgenţă Slatina”, au comunicat reprezentanții inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Șoferul rănit, care a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, a suferit un stop cardio-respirator la spital, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului. Cu toate eforturile medicilor, bărbatul a decedat la câteva ore de la accident.

Traficul pe DN 64, în zona în care s-a produs accidentul, a fost blocat pentru zeci de minute.