Accident grav în Serbia: trei morți și zeci de răniți după ce un autobuz cu muncitori s-a răsturnat

Trei persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite, multe dintre ele grav, vineri dimineață, după ce un autobuz care transporta angajați ai unei fabrici s-a răsturnat în nord-vestul Serbiei.

Accidentul s-a produs pe drumul care leagă orașul Sremska Mitrovica de satul Jarak, aflat la aproximativ 70 de kilometri vest de Belgrad, au anunțat autoritățile locale citate de Agerpres.

„Autobuzul (...) a părăsit carosabilul din motive care sunt în prezent necunoscute și s-a răsturnat”, a precizat Ministerul de Interne al Serbiei într-un comunicat. Potrivit aceleiași surse, șoferul vehiculului a fost arestat.

Zeci de răniți, mulți în stare gravă

Directorul spitalului din Sremska Mitrovica, Vojisav Mirnic, a declarat pentru televiziunea publică RTS că unitatea medicală a primit 61 de pacienți, dintre care 39 au fost internați. Mulți dintre ei sunt în stare gravă, a precizat acesta.

Muncitorii se întorceau de la o fabrică cu capital chinez

Autobuzul cu etaj transporta angajați ai unei fabrici de spumă cu memorie deținută de compania HealthCare, filială a unei firme chineze, a mai transmis Ministerul de Interne.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.