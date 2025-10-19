search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Manevră criminală pe DN17: accident evitat la secundă după o depășire inconștientă. Ce sancțiune a primit șoferul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Polițiștii suceveni au identificat un șofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, motiv pentru care era să intre în coliziune cu altă mașină, de pe contrasens.

Sursă video: Facebook Manu Alexito

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum şoferul unui autoturism intră pe contrasens, aparent într-o depăşire, ignorând faptul că din faţă vine un autovehicul care circulă regulamentar.

Pentru a evita impactul frontal, şoferul care circula pe celălalt sens intră, la rândul său pe celălalt sens de mers, reuşind să evite un accident care putea avea consecinţe dramatice.

FOTO: Captură video Facebook Manu Alexito
FOTO: Captură video Facebook Manu Alexito

Poliţiştii care au vizionat filmul amintesc că monitorizează nu doar şoselele, ci şi mediul online şi l-au identificat şi sancţionat pe şoferul imprudent pe motiv că acesta a pus în pericol circulaţia, scrie News.ro.

Conform sursei citate, imaginile au fost surprinse pe DN 17, între localitatea Prisaca Dornei şi municipiul Câmpulung Moldovenesc, către municipiul Vatra Dornei.

Lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu cu privire la cele petrecute, fiind identificat conducătorul autoturismului care a pus în pericol siguranţa rutieră, respectiv un bărbat de 56 ani, din municipiul Mangalia, jud. Constanţa.

Pentru abaterile săvârşite, poliţiştii au întocmit procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 18.10.2025, fiind sancţionat cu amendă în valoare de 1.215 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, (pentru încălcarea art. 101, alin. 3, lit. D din OUG 195/2002 R.M.C – circulaţia pe sensul opus)”; informează, duminică, Poliţia judeţeană Suceava.

Suceava

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
mediafax.ro
image
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
playtech.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze