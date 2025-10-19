Video Manevră criminală pe DN17: accident evitat la secundă după o depășire inconștientă. Ce sancțiune a primit șoferul

Polițiștii suceveni au identificat un șofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, motiv pentru care era să intre în coliziune cu altă mașină, de pe contrasens.

Sursă video: Facebook Manu Alexito

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum şoferul unui autoturism intră pe contrasens, aparent într-o depăşire, ignorând faptul că din faţă vine un autovehicul care circulă regulamentar.

Pentru a evita impactul frontal, şoferul care circula pe celălalt sens intră, la rândul său pe celălalt sens de mers, reuşind să evite un accident care putea avea consecinţe dramatice.

Poliţiştii care au vizionat filmul amintesc că monitorizează nu doar şoselele, ci şi mediul online şi l-au identificat şi sancţionat pe şoferul imprudent pe motiv că acesta a pus în pericol circulaţia, scrie News.ro.

Conform sursei citate, imaginile au fost surprinse pe DN 17, între localitatea Prisaca Dornei şi municipiul Câmpulung Moldovenesc, către municipiul Vatra Dornei.

„Lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu cu privire la cele petrecute, fiind identificat conducătorul autoturismului care a pus în pericol siguranţa rutieră, respectiv un bărbat de 56 ani, din municipiul Mangalia, jud. Constanţa.

Pentru abaterile săvârşite, poliţiştii au întocmit procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 18.10.2025, fiind sancţionat cu amendă în valoare de 1.215 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, (pentru încălcarea art. 101, alin. 3, lit. D din OUG 195/2002 R.M.C – circulaţia pe sensul opus)”; informează, duminică, Poliţia judeţeană Suceava.