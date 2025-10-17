Accident în Pasajul Victoriei, din Capitală, între un autobuz și un tramvai. Cinci persoane, transportate la spital

Un accident a avut loc în Pasajul Victoriei din București, vineri, 17 octombrie, între un autobuz STB și un tramvai. Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție”, transmite Brigada Rutieră.

Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, cinci dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Una se afla în tramvai, iar patru în autobuz.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero. Au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, sensul catre str. Doctor Felix.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Precizările STB

Societatea de Transport București (STB) a declarat că este vorba de un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182, iar accidentul a avut loc pe sensul de mers către Bd. Banu Manta.

„Circulația tramvaielor de pe linia 1 și a autobuzelor de pe linia 182 este temporar deviată. În prezent, traficul rutier este restricționat în Pasajul Victoriei, pe sensul către Str. Dr. Felix,

STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă. În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, transmite STB.