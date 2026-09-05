Doi pompieri aflați în timpul liber au intervenit la un accident în Bihor și au salvat un bărbat inconștient

Doi pompieri aflați în timpul liber au acordat primul ajutor, înaintea sosirii echipajelor de intervenţie, unei persoane încarcerate într-un autoturism, în urma unui accident rutier petrecut sâmbătă, 5 septembrie, în localitatea Groşi din Bihor.

Imagine de la locul accidentului Foto: Facebook/Groși, Bihor

Potrivit News.ro, în urma impactului provocat de accident, un bărbat a rămas blocat în autoturism şi se afla în stare de inconştienţă.

„Aflându-se în apropierea locului producerii accidentului, doi pompieri au intervenit imediat pentru a-i acorda victimei primul ajutor”, precizează sursa citată.

ISU Bihor precizează că soldatul Junc Marius, din cadrul Staţiei Aleşd, şi soldatul Sânza Raul, din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, au eliberat căile respiratorii ale victimei şi au acordat primele măsuri de sprijin până la sosirea echipajelor specializate.

„Intervenţia lor rapidă a fost esenţială, iar la sosirea pompierilor şi a echipajelor medicale, victima era conştientă”, afirmă reprezentanţii ISU Bihor.

La locul accidentului au fost mobilizaţi pompierii Staţiei Aleşd, cu o autospecială de primă intervenţie, şi cei ai Detaşamentului 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea. De asemenea, au intervenit un echipaj de prim ajutor cu ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Pompierii au acţionat pentru scoaterea victimei din autoturism, aceasta fiind ulterior evaluată şi îngrijită medical la faţa locului, iar apoi transportată la spital.