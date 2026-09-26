Un tânăr de 26 de ani a fost reținut de polițiștii din Mangalia după o urmărire spectaculoasă, în noaptea de 25 septembrie. Bărbatul este cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Inițial, polițiștii din Mangalia au încercat să-l oprească în jurul orei 23.30 pe DN39. Bărbatul nu a oprit însă la semnalul agenților, relatează publicația locală Cuget Liber

Echipajul a pornit imediat în urmărirea lui, însă bărbatul a accelerat și și-a continuat deplasarea către Saturn.

Bărbatul a ajuns cu mașina pe plaja din Saturn Foto: Captură Poliția Română

Drifturi pe plajă

În încercarea de a scăpa, a intrat direct pe plajă, unde a executat o manevră de întoarcere folosind frâna de ajutor, apoi a accelerat agresiv spre strada Lavrion.

Polițiștii au reușit în cele din urmă să-l intercepteze și să oprească autoturismul în siguranță pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Verificările au arătat și că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul zilei de 26 septembrie, urmează să fie prezentat procurorului de caz, care va decide măsurile legale ce se impun.

La începutul acestei luni, un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști prin Iași după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților. Șoferul a fost oprit în orașul Podu Iloaiei cu ajutorul unui dispozitiv de tip spike-strip.

La sfârșitul lunii august, un șofer fără permis, aflat sub influența alcoolului, a ignorat semnalele polițiștilor și a provocat un accident, în urma căruia un autoturism a fost proiectat pe terasa unui restaurant, rănind patru persoane.