 Urmărire nebună până pe plajă, la Mangalia. Șoferul băut și fără permis a făcut drifturi cu polițiștii după el | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Urmărire nebună până pe plajă, la Mangalia. Șoferul băut și fără permis a făcut drifturi cu polițiștii după el

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut de polițiștii din Mangalia după o urmărire spectaculoasă, în noaptea de 25 septembrie. Bărbatul este cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Inițial, polițiștii din Mangalia au încercat să-l oprească în jurul orei 23.30 pe DN39. Bărbatul nu a oprit însă la semnalul agenților, relatează  publicația locală Cuget Liber 

Echipajul a pornit imediat în urmărirea lui, însă bărbatul a accelerat și și-a continuat deplasarea către Saturn.

Bărbatul a ajuns cu mașina pe plaja din Saturn
Bărbatul a ajuns cu mașina pe plaja din Saturn Foto: Captură Poliția Română

Drifturi pe plajă

În încercarea de a scăpa, a intrat direct pe plajă, unde a executat o manevră de întoarcere folosind frâna de ajutor, apoi a accelerat agresiv spre strada Lavrion.

Polițiștii au reușit  în cele din urmă să-l intercepteze și să oprească autoturismul în siguranță pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Verificările au arătat și că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul zilei de 26 septembrie, urmează să fie prezentat procurorului de caz, care va decide măsurile legale ce se impun.

La începutul acestei luni, un tânăr de 18 ani a fost urmărit de polițiști prin Iași  după ce a refuzat să oprească la semnalele agenților. Șoferul a fost oprit în orașul Podu Iloaiei cu ajutorul unui dispozitiv de tip spike-strip.

La sfârșitul lunii august, un șofer fără permis, aflat sub influența alcoolului, a ignorat semnalele polițiștilor și a provocat un accident, în urma căruia un autoturism a fost proiectat pe terasa unui restaurant, rănind patru persoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
fanatik.ro
image
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Erupție puternică a vulcanului Etna: toate zborurile din Catania au fost suspendate. Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri altitudine
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
El este şoferul de 19 ani care a murit alături de prietenul său. "De ce mi l-ai luat, Doamne?"
observatornews.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
cancan.ro
image
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii
playtech.ro
image
Manchester City, găsită vinovată în Premier League. Va cere FCSB daune? MM Stoica răspunde ferm
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
digisport.ro
image
Incident feroviar la Ploiești: pantograful unui tren Intercity s-a fost avariat în mers. Pasagerii au fost evacuați. „Au explodat niște fire”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alegeri anticipate în România. Autoritatea Electorală a început deja pregătirile
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Alexandru cel Mare, în Bătălia de la Issos. Detaliu dintr-un mozaic roman descoperit la Pompeii
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
image
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43