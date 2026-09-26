 Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție” | adevarul.ro
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Analiză Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție”

Analize Adevărul
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În timp ce gradul de aprobare a președintelui Donald Trump a coborât la 33%, cel mai redus nivel înregistrat în sondajele comandate de CNN în timpul mandatelor sale, scena politică americană intră în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Ștefan Popescu, analist de politică externă, susține că partidele radicale din Europa, precum AUR și AfD, nu vor fi afectate automat de o eventuală scădere a lui Trump, ci ar putea beneficia de radicalizarea centrului politic. În România, spune analistul, lipsa unei alternative de stânga creează un context favorabil pentru George Simion și Călin Georgescu.

George Simion, presedintele formatiunii AUR
Cum va afecta căderea lui Donald Trump restul partidelor suveraniste Foto: Mediafax

Nemulțumirea tot mai mare a americanilor față de situația economică joacă un rol important în evoluția politică. Potrivit lui Ștefan Popescu, chiar și un rezultat favorabil republicanilor, dar cu pierderea Camerei Reprezentanților, ar putea deschide o perioadă de instabilitate politică în SUA.

„Cred că Trump nu ar fi afectat doar de un rezultat slab în noiembrie. Chiar și o victorie sau o victorie parțială — adică păstrarea unei majorități scurte în Senat de către republicani și pierderea controlului doar asupra Camerei Reprezentanților — ar duce America în turbulențe, iar aceasta este o predicție pe care o putem face fără să avem nevoie de un glob de cristal”, a explicat Ștefan Popescu.

Analistul consideră că o eventuală scădere a popularității lui Trump nu se va traduce automat prin pierderi pentru formațiunile radicale din Europa. Dimpotrivă, spune Ștefan Popescu, crizele cu care se confruntă societățile occidentale favorizează radicalizarea electoratului de centru și migrarea acestuia către forțe politice aflate la extreme.

„Un rezultat negativ pentru republicani nu cred că va avea un impact asupra celorlalte forțe de ruptură — nu le numesc neapărat suveraniste, ci mai degrabă de ruptură — din afara Americii. Unele partide, cum este și AfD, sunt adevărate carteluri; nu sunt forțe unificate cu un program ideologic coerent, pe modelul partidelor clasice. De asemenea, în cazul AUR, nu cred că ei vor fi afectați de popularitatea slabă a lui Trump.

Dimpotrivă, cred că ascensiunea acestor forțe de ruptură va crește, pentru că criza multiplă traversată de societățile occidentale determină o radicalizare a centrului. Aceasta se traduce prin trecerea electoratului moderat către extreme sau către forțe radicale: electoratul de centru-dreapta merge către mișcări de extremă dreapta, iar electoratul de centru-stânga migrează spre forțe politice radicale de stânga. Alegerile din Berlin, un oraș cosmopolit, asemenea multor metropole din Europa Occidentală, reprezintă un indiciu foarte interesant pentru această evoluție. Practic, alegătorii au votat cu două forțe politice de ruptură: Die Linke, un partid radical de stânga către care a migrat o parte importantă din electoratul SPD, și, bineînțeles, AfD, către care a migrat un segment important din electoratul CDU”, a mai precizat Ștefan Popescu.

În România nu există o alternativă de stânga la AUR, deci Simion va crește

Potrivit acestuia, principalul motiv pentru care AUR și restul formațiunilor europene care au aderat la mișcarea MAGA nu vor scădea simultan cu Trump este incapacitatea forțelor politice de centru de a mai produce emoție. 

De asemenea, analistul subliniează că, în România, electoratul nemulțumit de formațiunile mainstream nici nu are o alternativă de stânga la social-democrați, cum se întâmplă în Germania, și se orientează în principal către AUR. 

Trump le promite americanilor câte 5.000 de dolari dacă republicanii câștigă alegerile

„Unul dintre motivele principale pentru care restul partidelor de extremă dreapta nu vor fi afectate de un rezultat negativ al lui Trump este că politica de centru nu reușește să mai ofere emoție. Asistăm, practic, la o erodare a forțelor politice mainstream, care ajung incapabile să mai producă emoție. Iar în România, de pildă, oamenii nemulțumiți de mainstream nu au unde să meargă decât la AUR, nu există o alternativă de stânga, precum în alte țări europene.

În Germania dacă ne uităm, establishmentul CDU și SPD sunt puternic erodate, inclusiv de Verzi, care reușesc să producă emoție pe tema schimbărilor climatice și a dezvoltării sustenabile. Același lucru se observă și în Franța, prin prăbușirea celor două partide politice tradiționale, partidul conservator și partidul socialist, și chiar a centrului pe care a încercat să îl construiască Emmanuel Macron”, a mai declarat Ștefan Popescu.

Trump coboară la un minim istoric în sondaje

Un nou sondaj Reuters/Ipsos indică o rată de aprobare de 32% pentru președintele american Donald Trump, cel mai redus nivel din cariera sa politică. Datele arată nemulțumire în rândul susținătorilor republicani față de gestionarea costului vieții, în contextul războiului nepopular din Iran.

Sondajul s-a desfășurat pe parcursul a patru zile și s-a încheiat duminică. Aprobarea în rândul republicanilor a coborât la 73%, de la 82% cu o săptămână anterior. În acea săptămână, aprobarea generală a lui Trump era de 35%.

Revenit la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump promisese oprirea inflației și încheierea războaielor externe. La câteva ore după învestire, un sondaj Reuters/Ipsos îi atribuia 47% aprobare.

Numai 17% dintre respondenții noului sondaj aprobă modul în care Trump gestionează costul vieții, considerat principalul criteriu de vot pentru alegerile parțiale din 3 noiembrie, când republicanii apără majorități restrânse în Congres.

Republicanii sunt nemulțumiți de costul vieții

Nemulțumirea republicanilor pe tema costului vieții a crescut de când Trump a declanșat războiul împotriva Iranului, în februarie, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor la benzină și motorină. Pentru prima dată, republicanii care dezaprobă gestionarea costului vieții îi depășesc numeric pe cei care o aprobă, cu 51% la 44%.

Nivelul de aprobare al lui Trump este inferior oricărui nivel înregistrat pentru predecesorul său democrat, Joe Biden, a cărui președinție a fost marcată de inflație în creștere și care a renunțat la candidatura pentru realegere după o prestație slabă la dezbateri, care a amplificat îngrijorările privind vârsta.

În rândul alegătorilor înregistrați, democrații sunt preferați republicanilor cu 43% la 35%. Avansul de opt puncte este cel mai mare al democraților în sondajele Reuters/Ipsos de anul acesta. O eventuală pierdere a controlului asupra vreunei camere a Congresului ar putea îngreuna agenda lui Trump în ultimii doi ani de mandat.

Trump rămâne popular în rândul republicanilor pe tema imigrației, cu 79% susținere în partid, dar doar 36% dintre americani aprobă abordarea sa în acest domeniu, iar 55% o dezaprobă. Unii aliați republicani din Congres au avertizat că ampla campanie de deportare a persoanelor aflate ilegal în țară ar putea îndepărta alegători cu rude imigrate recent în SUA, inclusiv o parte a comunității hispanice.

Doar 24% dintre americani susțin modul în care Trump abordează conflictul cu Iran.

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