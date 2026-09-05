 Accident în timpul unui show aviatic din Grecia. Un Phantom F-4 s-a prăbușit în faţa miilor de spectatori. Imagini de la locul tragediei | adevarul.ro
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Accident în timpul unui show aviatic din Grecia. Un Phantom F-4 s-a prăbușit în faţa miilor de spectatori. Imagini de la locul tragediei

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Un avion de luptă Phantom F-4 s-a prăbușit în timpul unei demonstrații aeriene organizate la baza Tanagra, în apropiere de Atena, în fața câtorva mii de spectatori.

Avionul s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare.
Avionul s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Foto: Facebook/Greece High Definition

În urma accidentului, la locul prăbușirii au izbucnit două focare de incendiu, iar o coloană de fum negru s-a ridicat în apropierea zonei în care se afla publicul, relatează The Sun.

Publicaţia britanică citează surse care spun că aeronava a pierdut brusc din altitudine și s-a prăbușit la scurt timp după ce și-a început demonstrația. Martorii au povestit că au observat fum ieșind din avion înainte ca acesta să coboare rapid spre sol.

Două elicoptere au intervenit pentru stingerea incendiului, iar un alt aparat, echipat pentru a arunca apă, a survolat zona pentru a limita extinderea flăcărilor.

În total, aproximativ 85 de pompieri, cu 23 de autospeciale, au fost mobilizați la locul accidentului. Intervenția a fost sprijinită din aer de șapte aeronave și patru elicoptere.

Organizatorii Athens Flying Week au suspendat imediat evenimentul și au început evacuarea spectatorilor. Până la momentul apariţiei articolului, nu fuseseră raportate victime în rândul celor aflați la show.

Situația celor doi membri ai echipajului este şi ea incertă. Oficialii forțelor aeriene au precizat că nu se știa dacă piloții au reușit să se catapulteze înainte ca avionul să se prăbușească.

„O operațiune de căutare și salvare este în desfășurare”, a declarat un oficial.

Potrivit informațiilor preliminare, avionul s-a rupt în două în urma prăbușirii, iar incendiile au izbucnit în două zone distincte.

Accidentul s-a produs în cadrul Athens Flying Week, show aviatic organizat anual la baza aeriană Tanagra.

Incidentul are loc la câteva săptămâni după un alt accident aviatic grav produs în Grecia, când un elicopter s-a prăbușit pe insula Sifnos, provocând moartea unui cuplu britanic aflat în luna de miere și a pilotului grec. Imaginile surprinse atunci au arătat elicopterul coborând rapid spre sol înainte de a se transforma într-o minge de foc.

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