 Scandalul financiar de la Manchester City: clubul a fost găsit vinovat de 114 încălcări financiare | adevarul.ro
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Scandalul financiar de la Manchester City: clubul a fost găsit vinovat de 114 încălcări financiare

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Clubul de fotbal Manchester City ar fi fost găsit vinovat, cu o singură excepție, de toate cele 115 de încălcări ale regulilor financiare ale Premier League (liga engleză de fotbal), potrivit publicațiilor „The Athletic” și „The Times”.

Manchester City a dominat fotbalul englez în ultimii ani
Manchester City a dominat fotbalul englez în ultimii ani Foto: EPAImages

Conform surselor citate, gruparea se pregătește să facă apel. Premier League a refuzat să comenteze. „Este un proces confidențial, nu facem niciun comentariu”, a declarat un purtător de cuvânt.

City nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters, dar a transmis postului BBC că ancheta privind acuzațiile „este în continuare în desfășurare”.

Potrivit Agerpres, verdictul, dacă se confirmă în final, ar reprezenta una dintre cele mai importante decizii din istoria fotbalului englez și ar marca un moment crucial într-un caz care a planat asupra campionatului timp de peste trei ani.

Procedurile au ridicat semne de întrebare cu privire la reglementările financiare, integritatea competiției și modul în care liga își aplică regulile în cazul celor mai de succes cluburi.

Premier League a sesizat o comisie independentă în legătură cu practicile lui Manchester City în februarie 2023, vizând presupuse încălcări ale regulilor financiare pe parcursul sezoanelor 2009-2010 până la 2022-2023. Clubul a negat constant orice abatere. Printre cele mai grave acuzații se numără faptul că, în fiecare sezon cuprins între 2009-2010 și 2017-2018, City nu a furnizat informații financiare corecte care să ofere o 'imagine fidelă și corectă' a veniturilor - inclusiv a celor din sponsorizări - și a costurilor operaționale.

City l-a angajat pe avocatul David Pannick pentru a-i coordona apărarea, în timp ce Premier League a fost reprezentată de Adam Lewis KC, potrivit relatărilor din presa britanică citată de Agerpres. Audierile au început pe 16 septembrie 2024 și s-au încheiat aproape trei luni mai târziu, pe 6 decembrie. Cazul a fost analizat de o comisie independentă formată din trei membri, numiți de președintele independent al Comisiei Juridice din Premier League. În 2020, clubul a primit o suspendare de doi ani din Liga Campionilor din partea UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, după ce s-a constatat că a raportat venituri din sponsorizări supraevaluate în perioada 2012-2016. Totuși, gruparea a contestat cu succes decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care a anulat suspendarea.

De când grupul „Abu Dhabi United Group!, deținut de șeicul Mansour, a preluat clubul în 2008, City a câștigat opt titluri în Premier League, a cucerit Liga Campionilor, patru Cupe ale Angliei (FA Cup) și șapte Cupe ale Ligii. City ocupă în prezent primul loc în Premier League după ce a câștigat toate cele cinci meciuri disputate în debutul sezonului actual.

Alte echipe din Anglia au fost penalizate 

Miza este deosebit de mare, întrucât alte cluburi s-au confruntat deja cu sancțiuni sportive pentru încălcarea reglementărilor financiare. Everton a fost penalizată cu un total de opt puncte în timpul sezonului 2023-2024, în urma a două încălcări distincte ale regulilor privind profitabilitatea și sustenabilitatea din Premier League, în timp ce Nottingham Forest a primit o penalizare de patru puncte pentru încălcarea acelorași reguli, în martie 2024.

Newcastle United a evitat la limită posibile sancțiuni după ce a vândut jucători înainte de termenul-limită pentru raportarea financiară din 30 iunie 2024, reușind astfel să se conformeze reglementărilor privind cheltuielile.

Acuzațiile la adresa clubului City sunt mult mai vaste și vizează o perioadă de peste un deceniu, ceea ce conferă cazului o amploare fără precedent. Avocați, oficiali ai cluburilor și suporteri din întreaga ligă așteaptă de ani de zile un verdict.

La începutul acestui an, președintele ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, spunea că gestionarea cazului Manchester City a fost „dăunătoare” pentru Premier League. Tebas menționa că nu atât de mult conta faptul că problema s-a derulat pe o perioadă lungă de timp, ci faptul că a plasat incertitudine în ceea ce privește aplicarea regulilor, când alte cluburi au fost acuzate și sancționate pentru încălcarea regulilor în cadrul aceleiași perioade de timp. „Eu înțeleg că este un eșec de conducere, acest lucru s-a întâmplat cu Manchester City, iar alte cluburi privesc atente și ascultă”, afirma, în februarie, oficialul spaniol, într-o conferință cu presa, organizată în cadrul Financial Times Business of Football Summit, la Londra. „Alte cluburi sunt amendate, le-au fost scăzute puncte, iar acest lucru este corect dacă nu te supui regulilor. Dar Manchester City are impunitate. Vorbesc cu multe cluburi din Premier League, iar majoritatea nu înțeleg acest lucru, deopotrivă. Acest lucru face instituția mai slabă”, a arătat Tebas.

Președintele La Liga a continuat: „Nu este vorba doar despre întârziere, ci despre situația generală. O instituție mare precum Premier League, care trebuie să aibă reguli pentru fair play-ul financiar, trebuie să aibă multă certitudine legală în cadrul competiției și între cluburi'', mai spunea acesta. ''Cetățenii trebuie să vadă că sistemul este echitabil pentru toți, nu este arbitrar, este obiectiv. Când ai o asemenea situație, generezi nesiguranță și este dăunător pentru instituție''.

Manchester City a negat vehement orice fel de încălcare a regulilor și a precizat deja că deține un cumul de dovezi indestructibile pentru a-și susține cauza.

Tebas susținea că liga spaniolă a fost supusă presiunii când a încercat să întărească regulile, dar a explicat totodată că nu trebuie să cedezi pentru că valoarea certitudinii legale este mai importantă. „Nu trebuie să fim arbitrari, trebuie să fim fermi”, a punctat Tebas

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