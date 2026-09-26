Bulgaria primește vești bune de la Fitch: perspectivă „pozitivă”, cu ratingul menținut la BBB+

Agenția Fitch Ratings a confirmat ratingul Bulgariei la nivelul „BBB+” și a revizuit perspectiva de la „stabilă” la „pozitivă”, decizie motivată de reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern sprijinit de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid.

Rtingul Bulgariei este susținut de apartenența la Uniunea Europeană Foto: FB Fitch Rating

Potrivit agenției, noul context politic oferă șansa accelerării reformelor structurale menite să susțină creșterea economică, să sporească prosperitatea și să consolideze guvernanța sectorului public, în paralel cu avansul Bulgariei către aderarea la zona euro, relateaz[ publicația bulgară Novinite.

Fitch subliniază că ratingul Bulgariei este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și de progresul către zona Euro, precum și de indicatori solizi privind finanțele publice și balanța externă.

Aceste atuuri sunt însă contrabalansate de riscuri legate de supraîncălzirea economiei, alimentate de politici fiscale pro‑ciclice, inflație ridicată și deficite de cont curent.

Economia Bulgariei a reușit să mențină un ritm de creștere de aproximativ 3% începând din 2024, în pofida șocurilor externe și a încetinirii economice din UE.

Acest ritm depășește semnificativ media zonei euro, estimată la circa 1%. Fitch anticipează însă o temperare graduală a creșterii, până la 2,4% în 2028, pe fondul unei cereri interne mai moderate și al unei contribuții mai puternice din partea exporturilor.

Agenția Fitch avertizează asupra unor dezechilibre macroeconomice emergente, generate în principal de creșterea accelerată a salariilor nominale în ultimii trei ani. Acest fenomen a stimulat consumul gospodăriilor și a dus la lărgirea considerabilă a deficitului de cont curent, care ar putea ajunge la 7,4% din PIB în 2026, un nivel mult peste media statelor cu rating similar.

Inflația anuală medie este estimată la 4,9% în acest an și ar urma să rămână peste nivelul mediu al țărilor din categoria „BBB+” în perioada 2027-2028.

Fitch precizează că reducerea dezechilibrelor macroeconomice și implementarea cu succes a reformelor structurale ar putea susține o viitoare îmbunătățire a ratingului Bulgariei.

Amintim că, sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Este ultimul calificativ din categoria „investment grade”, iar următoarea evaluare a ratingului este programată pentru ianuarie 2027.