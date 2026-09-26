 WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim” | adevarul.ro
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WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”

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Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan pentru a sugera că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări. Afirmația ar fi fost făcută în martie, la o cină la Atena, în timpul unei dispute cu ministrul grec al Energiei, potrivit unei anchete publicate de The Wall Street Journal. Avocatul diplomatei contestă discuția.

Kimberly Guilfoyle alături de Donald Trumă Jr.
Kimberly Guilfoyle alături de Donald Trumă Jr. Foto: Arhiva Adevărul

Potrivit WSJ, la întâlnire participau oficiali greci și americani. Potrivit publicației, Guilfoyle ar fi intrat într-un schimb tensionat de replici cu ministrul Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați.

Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, ambasadoarea ar fi declarat: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Papastavrou ar fi respins afirmația, replicând că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, ales de cetățeni.

WSJ își bazează relatarea pe mărturia unei persoane care a participat la cină și pe informațiile oferite de alte persoane cărora le fusese povestit episodul. Afirmațiile atribuite ambasadoarei sugerează o posibilă implicare americană, însă nu constituie o confirmare că Washingtonul ar fi provocat căderea guvernului român. Discuția descrisă de publicație privea un eveniment prezentat atunci drept iminent.

Episodul apare într-o investigație despre activitatea lui Guilfoyle în sud-estul Europei și despre promovarea unor acorduri pentru importul gazelor naturale lichefiate americane. Ambasadoarea, fostă prezentatoare Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., a devenit unul dintre principalii promotori ai proiectului cunoscut drept „Coridorul Vertical”.

Acesta urmărește aducerea gazelor americane în Grecia și transportarea lor spre nord, până în Ucraina, pentru reducerea dependenței regiunii de energia rusească.

Ambasadoarea SUA face lobby unei companii Americane

Potrivit WSJ, demersurile diplomatei au ridicat întrebări în rândul unor oficiali, din cauza promovării insistente a unei anumite companii: Aktor Group, un grup grec de construcții intrat recent pe piața gazelor. Aceeași companie este implicată în construcția unor loturi de autostradă din România. Compania este implicată și în modernizarea infrastructurii feroviare, inclusiv pe Brașov–Sighișoara, cu lucrări pe secțiunea Apața–Cața.

În timpul deplasărilor din această primăvară la Sofia, Guilfoyle ar fi transmis că autoritățile bulgare ar trebui să negocieze cu Aktor. Compania se asociase cu DEPA, o societate energetică susținută de statul grec, pentru importul gazelor din SUA.

Alături de ambasadoare, inclusiv la o întâlnire cu președintele Bulgariei, s-a aflat Christos Marafatsos, un lobbyist al Aktor în vârstă de 39 de ani. Prezența sa frecventă la discuții i-ar fi făcut pe unii oficiali străini să creadă că este șeful de cabinet al diplomatei. Directorul general al Aktor o transportase pe Guilfoyle în Bulgaria cu un avion privat, scrie publicația.

Mai multe persoane care au participat la întâlniri cu cei doi, inclusiv oficiali guvernamentali, au declarat pentru WSJ că Marafatsos nu și-a menționat legăturile cu firma greacă.

Robin Brooks, fostă diplomată americană și fostă responsabilă pentru Balcani și Europa Centrală în Consiliul Național de Securitate în timpul administrației Biden, consideră problematică promovarea unei companii străine de către un ambasador american. În opinia sa, prezența unui lobbyist la întâlniri cu oficiali ridică întrebarea dacă discuțiile servesc interesele Statelor Unite sau interese private.

Ambasada SUA a respins aceste suspiciuni 

Un reprezentant al misiunii diplomatice a declarat că deplasările în Bulgaria urmăreau creșterea vânzărilor de gaze americane și reducerea dependenței europene de gazele rusești. Acesta a precizat că deplasările oficiale respectă instrucțiunile Departamentului de Stat.

Jesse Binnall, avocatul lui Guilfoyle, a susținut că ambasadoarea colaborează cu mai multe companii din sectorul energetic și că nu și-a concentrat activitatea asupra unei singure firme. Tot el a precizat că întâlnirile oficiale sunt organizate prin canalele ambasadei, nu prin Marafatsos.

Avocații Aktor au respins, la rândul lor, ideea unei promovări necorespunzătoare a intereselor comerciale ale companiei. Ei susțin că implicarea grupului în Coridorul Vertical a precedat contactele cu ambasadoarea.

Secretarul de stat Marco Rubio și-a exprimat sprijinul pentru Guilfoyle într-o declarație transmisă de Casa Albă, prezentând-o drept o susținătoare foarte eficientă a agendei președintelui Trump.

Între timp, Aktor și societatea sa mixtă cu DEPA au încheiat memorandumuri și acorduri comerciale cu firme din Bulgaria, Ucraina, Bosnia și Herțegovina și România. WSJ precizează însă că nu este clar dacă toate proiectele vor fi concretizate. Compania de stat ucraineană din domeniul gazelor a transmis publicației că negocierile privind viitoare achiziții de la societatea mixtă au fost oprite.

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