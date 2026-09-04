 Tânăr de 19 ani, reținut după ce ar fi agresat sexual mai multe femei la metrou | adevarul.ro
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Video Tânăr de 19 ani, reținut după ce ar fi agresat sexual mai multe femei la metrou

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Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind bănuit că ar fi agresat sexual mai multe femei.

catuse
Tânărul a fost reținut Foto: Shutterstock

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au fost sesizați la 1 septembrie 2026 de o femeie care a reclamat că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale în timp ce se deplasa către ieșirea din stația de metrou Tineretului, a transmis Poliția Capitalei printr-un comunicat.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în aceeași zi, în jurul orei 07:55, în dreptul scărilor rulante care fac legătura între zona subterană a stației de metrou Tineretului și trotuarul suprateran, tânărul ar fi ridicat rochia victimei și ar fi atins-o pe picioare, fără consimțământul acesteia.

Mai multe femei, agresate de același individ

În urma cercetărilor efectuate din oficiu și a activităților investigative, polițiștii au stabilit că tânărul ar fi abordat și atins în zone intime mai multe femei.

Astfel, anchetatorii iau în calcul existența mai multor posibile victime ale unor fapte similare, care nu au fost identificate până în acest moment.

Informații neoficiale indică faptul că ar fi cel puțin opt victime. Potrivit acelorași surse, până în prezent doar una dintre femei ar fi depus plângere. Faptele ar fi avut loc în zona stației de metrou Tineretului, la ieșirea din zona restaurantului Dristor.

Sursă video: Imagini amator

Conform informațiilor pe surse, tânărul are dublă cetățenie, fiind și cetățean turc.

„În acest context, Poliția Capitalei adresează un apel către toate persoanele care ar fi putut fi victime ale unor astfel de fapte să sesizeze Poliția, pentru ca aspectele semnalate să poată fi verificate și documentate în cadrul cercetărilor aflate în desfășurare”, se mai arată în comunicat.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat persoana bănuită. La 4 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au pus în aplicare mandatul de aducere emis pe numele tânărului, acesta fiind condus la sediul subunității pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală.

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