S-a stabilit data votului pentru Guvernul Mureșan. Vor fi două zile de audieri ale miniștrilor propuși

Guvernul Siegfried Mureșan a intrat în etapa finală a procedurii parlamentare, după ce sâmbătă, 26 septembrie, premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Miercuri, 30 septembrie, va avea loc ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului în care se va da votul pentru executivul propus.

Foto: FOTO Inquam Photos / George Călin

Audierile miniștrilor vor avea loc luni, 28 septembrie, între orele 14.00 și 20.00, și marți, 29 septembrie, între 10.00 și 20.00, iar votul decisiv pentru învestirea Guvernului este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13.00, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Siegfried Mureșan a solicitat ca fiecare audiere să dureze 60 de minute pentru a permite o discuție reală despre prioritățile viitorului Executiv.

Amintim că premierul desemnat se bazează pe 170 de voturi confirmate, însă rezultatul final depinde de poziția celorlalte grupuri parlamentare, în special a PSD.

Premierul desemnat a subliniat că PSD are un rol esențial în această etapă, numind poziția social‑democraților „testul adevărului”:

„Decretul privind desemnarea mea a fost publicat luni, am vorbit apoi cu reprezentanții PNL, USR, UDMR, avem voturile din partea celor trei. Testul adevărului îl va da PSD. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri pentru România, deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD poate să voteze acest Guvern”.

În lipsa sprijinului lor, Mureșan avertizează că scena politică ar putea intra într-o nouă criză, cu posibilitatea declanșării alegerilor anticipate.

Mureșan și-a prezentat sâmbătă și prioritățile: reducerea aparatului de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, reforma companiilor publice, modernizarea ANAF, menținerea cotei unice și revenirea TVA la 19% atunci când bugetul va permite. Programul include și măsuri pentru familii, precum „Contul Viitorului”, dar și obiective în domeniul justiției și al apărării.

Lista miniștrilor propuși acoperă toate portofoliile, de la Interne și Apărare la Educație, Energie și Mediu, iar Mureșan insistă că echipa este pregătită să intre în comisii și să răspundă întrebărilor parlamentarilor.

După prezentarea programului, depunerea documentelor și anunțarea sprijinului politic, Guvernul Mureșan se apropie de momentul decisiv: votul de învestitură, cel mai probabil miercuri dimineață, când Parlamentul va decide dacă România va avea un nou Executiv sau dacă scena politică va intra într-o nouă rundă de negocieri și incertitudini.

Cum va arăta Cabinetul Mureșan

Noul Cabinet păstrează mai mulți miniștri din actuala echipă condusă de Ilie Bolojan. Potrivit listei anunțate de acesta, noul Executiv ar urma să aibă următoarea componență:

1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru – Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministerul Apărării Naționale și viceprim-ministru – Radu Miruță (USR)

3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru –Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministerul Justiției – Andrea Chiș (independentă)

5. Ministerul Finanțelor –Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministerul Afacerilor Externe – Oana Țoiu (USR)

7. Ministerul Sănătății –Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Cătălin Drulă (USR)

9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației –Cseke Attila (UDMR)

10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale –Raluca Turcan (PNL)

11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Irineu Darău (USR)

13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor –Diana Buzoianu (USR)

14. Ministerul Energiei –Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministerul Culturii – Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministerul Educației și Cercetării –Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru –Dan Reșitnec (USR)