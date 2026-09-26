Raport despre programul lui Mureșan: 23% din text are caracteristici de conținut AI. Cum trebuie citit procentul de 23%

Un raport realizat cu ajutorul instrumentului Pangram AI Text Detector indică faptul că 23% din textul programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan prezintă caracteristici asociate conținutului generat de AI.

Siegfried Mureșan, acuzat că și-a scris programul de guvernare cu AI Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Pangram arată că au fost analizate 71.035 de cuvinte din programul de guvernare. Potrivit instrumentului, documentul este „un mix de AI, asistat de A și conținut redactat de oameni”.

Pangram AI Text Detector a identificat 23% din text ca fiind probabil generat de Inteligența Artificială. Raportul precizează că materialul analizat este un document hibrid, în care conținutul scris de oameni poate fi combinat cu texte generate sau editate cu ajutorul AI.

„Conținutul generat și asistat de AI este concentrat la începutul și la finalul textului, în timp ce între acestea se află conținut redactat de oameni”, se arată în raport.

Foto: pangram.com

Printre fragmentele identificate de instrument ca având caracteristici de text generat de AI se află un pasaj din capitolul privind măsurile propuse pentru companiile de stat.

„Pentru cele clasate cu D sau E, decizia, redresare cu plan, parteneriat public-privat sau lichidare, se adoptă în maximum șase luni de la publicarea raportului. Trei ani consecutivi de pierderi, în absența unui contract de serviciu public care să justifice continuarea activității, declanșează ieșirea din portofoliul statului. Planul de redresare presupune reevaluarea mandatului companiei, a structurii și competențelor organelor de conducere, a indicatorilor de performanță, a necesarului de finanțare, a opțiunilor de restructurare, a rolului strategic sau de serviciu public și a expunerii bugetare, inclusiv a alternativelor proprietarului. În consiliile companiilor care necesită redresare pot fi cooptați sau selectați administratori cu experiență demonstrată în restructurare, finanțare, transformare operațională și managementul situațiilor de dificultate”, este unul dintre fragmentele indicate în raport.

Instrumentul explică faptul că astfel de sisteme nu tratează documentul ca pe un singur bloc de text, ci analizează segmente, propoziții și paragrafe, fiecare dintre acestea primind un scor. Raportul precizează că un document cu un procent de AI detectat poate reprezenta un text hibrid, scris de oameni și ulterior editat cu ajutorul unui instrument de Inteligență Artificială sau în care au fost adăugate fragmente generate de AI.

Ce înseamnă acest procentaj

Potrivit explicațiilor din raportul Pangram, instrumentele de detectare AI nu tratează un document ca pe un singur bloc de text, ci îl împart în segmente, propoziții și paragrafe, care sunt analizate separat.

În cazul programului de guvernare, cele 23 de procente reprezintă partea de text care prezintă tipare considerate caracteristice conținutului generat de Inteligența Artificială. Raportul precizează însă că documentul este un „document hibrid”, adică poate conține atât text scris de oameni, cât și conținut generat sau editat cu ajutorul AI.

Astfel, procentajul nu indică faptul că 23% din ideile programului au fost elaborate de Inteligența Artificială, ci proporția textului care, potrivit analizei instrumentului, prezintă caracteristici asociate conținutului generat de AI.

Cum răspunde Siegfried Mureșan

Premierul desemnat a respins sâmbătă ideea că programul de guvernare ar fi fost elaborat cu Inteligența Artificială. Siegfried Mureșan spune că „toată munca” a fost făcută împreună cu experții celor trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR.

„Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligenţa umană, toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experţii celor trei partide; am formatat programul de guvernare, am făcut liniile şi punctuleţele şi aşa mai departe cu tehnologia informaţiei, aşa cum cu toţii, în era modernă, facem de mulţi ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenţei umane din cele trei partide, al contribuţiilor colegilor din cele trei partide, din administraţia locală, din administraţia centrală, din grupurile parlamentare”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat a precizat că ideile din program provin și din propunerile primite din societate, de la fermieri, întreprinzători, sindicate și asociații patronale.

„Dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator, şi am folosit tehnologia informaţiei şi mijloacele IT care ne fac pe toţi mai eficienţi în anul 2026”, a mai explicat Mureşan.