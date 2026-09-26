Cele două femei decedate în cumplitul accident de la granița cu Serbia salvau câini în România. Aproape toate patrupedele din microbuz au murit
Două femei din Marea Britanie, aflate în România, într-o misiune pentru salvarea câinilor fără stăpân, au murit într-un accident rutier produs joi în județul Caraș‑Severin, pe drumul național DN6, în apropiere de granița cu Serbia.
Este vorba despre accidentul produs în zona localității Vîlioara, în urma căruia autoritățile au anunțat că două femei și-au pierdut viața.
Victimele sunt Rachael Harvey‑Purkiss, din Essex, și Allison Condon, din Northamptonshire, potrivit BBC
Cele două se aflau în România pentru a prelua câini în numele organizației britanice Homeward Bound, care sprijină salvarea animalelor, în special a câinilor de pe străzile din Turcia. Potrivit relatărilor, în accident au fost implicate mai multe vehicule, iar o parte dintre animalele transportate au murit.
Organizația Homeward Bound a transmis un mesaj de condoleanțe, descriindu-le pe cele două voluntare drept „două diamante rare”, cu „inimi pline de dragoste și grijă pentru animale”.
Grupul a precizat că este profund îndurerat și are nevoie de timp pentru a procesa tragedia.
Sammie Condon, fiica lui Allison Condon, a mulțumit într-o postare pe Facebook pentru „sprijinul incredibil venit din întreaga lume”.
Unul dintre animalele aflate în microbuz a supraviețuit
Tânăra a precizat că unul dintre animalele transportate ar fi supraviețuit și se află acum în grija unei organizații din România.
Sammie a anunțat că va veni în România pentru a se ocupa de repatrierea mamei.
Ministerul britanic de Externe a precizat că nu a fost solicitat pentru asistență, dar că personalul instituției este pregătit să ofere sprijin cetățenilor britanici aflați în străinătate.
Tragedia a întrerupt o misiune care, potrivit familiei și organizației, „ar fi trebuit să fie o aventură frumoasă” menită să ofere câinilor salvați o viață mai bună.