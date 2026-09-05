 Imagini cu incendiul de vegetație la ieșirea din Brăila. Traficul spre Galați a fost deviat | adevarul.ro
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Video Imagini cu incendiul de vegetație la ieșirea din Brăila. Traficul spre Galați a fost deviat

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Un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbătă, 5 septembrie, la ieșire din municipiul Brăila spre digul DN 22B.

Sursă video: Facebook/Fii Informat România

Potrivit Obiectiv Vocea Brăilei, pompierii de la ISU Brăila intervin la fața locului cu patru autospeciale de stingere ASAS si o autocisternă.

Aceștia au transmis, potrivit publicației citate, că arde vegetatie uscată, însă nu există pericolul de extindere la clădiri.

ISU precizează că, din cauza degajării mari de fum, traficul auto a fost oprit de la intersecția bulevardului Dorobanților cu Calea Galați până la ieșirea din municipiul Brăila, fiind direcționat spre cartierul Vidin pentru cei care se deplasează spre Galați.

Un alt incendiu a izbucnit vineri, 4 septembrie, în localitatea Dudașu Schelei. La acea vreme, traficul a fost blocat pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Incendiul a amenințat un depozit de lemne, pompierii intervenind pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Focul a afectat și un stâlp și cablurile de telecomunicații, lăsând localitatea Dudașu Schelei fără internet.

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