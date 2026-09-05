Imagini în urma unei tragedii la Suceava: Două persoane au murit arse după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod

Doi oameni au murit sâmbătă dimineaţa, 5 septembrie, în localitatea Fântâna Mare din Suceava, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod şi a luat foc. Trupurile lor carbonizate au fost descoperite după stingerea incendiului.

Maşina a luat foc imediat după imactul cu capul de pod. Foto: Facebook Știri din Neamț

Accidentul s-a produs în zorii zilei, iar impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost cuprins rapid de flăcări. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 06:00, iar la locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri şi o ambulanţă SMURD. Când au ajuns, maşina ardea în întregime.

După ce au stins incendiul, salvatorii au găsit în interior două persoane carbonizate.

Trupurile au fost descoperite după stingerea incendiului. Foto: ISU Suceava

„La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Foto: ISU Suceava

Cele două victime urmează să fie identificate de poliţişti. Oamenii legii trebuie să stabilească şi cum s-a produs accidentul şi în ce împrejurări autoturismul a ajuns să lovească acel cap de pod.