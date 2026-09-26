 Pensii, salarii, șomaj și ajutoare sociale. Ce s-ar putea schimba pentru români prin noul program de guvernare | adevarul.ro
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Pensii, salarii, șomaj și ajutoare sociale. Ce s-ar putea schimba pentru români prin noul program de guvernare

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Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 prevede o serie de schimbări în domeniul muncii, pensiilor și protecției sociale, de la modificarea regulilor privind contractele de muncă și șomajul până la indexarea pensiilor cu rata inflației și digitalizarea serviciilor Casei Naționale de Pensii Publice.

Pensionari la o casă de pensii
Programul de Guvernare 2026-2028 descurajează pensionarea anticipată Foto: arhivă

Documentul pune accent pe creșterea gradului de ocupare, reducerea muncii nedeclarate, reformarea sistemului de asistență socială și direcționarea sprijinului public către persoanele care nu au capacitate de muncă. Printre măsurile propuse se numără și eliminarea, începând cu 2027, a supraimpozitării anumitor contracte part-time, introducerea unor forme noi de contracte de muncă și schimbarea regulilor privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public.

Măsurile prezentate în program reprezintă obiective și propuneri pentru perioada 2026-2028. Aplicarea lor va depinde, după caz, de adoptarea unor acte normative și de calendarul de implementare.

Pensii indexate cu inflația și descurajarea pensionării anticipate

Una dintre măsurile cu impact direct asupra pensionarilor este propunerea de indexare a pensiilor cu rata inflației, în limita traiectoriei fiscal-bugetare.

Programul prevede și accelerarea și finalizarea, în cel mai scurt timp, a procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public.

În același timp, documentul include descurajarea pensionărilor anticipate, fără să detalieze în această secțiune prin ce modificări concrete ar urma să fie realizat acest obiectiv.

O altă măsură vizează cumulul veniturilor. Guvernul propune eliminarea posibilității cumulării pensiei de serviciu cu salariul în sectorul public.

Programul prevede și digitalizarea integrală a Casei Naționale de Pensii Publice. Printre măsurile anunțate se află operaționalizarea cuponului electronic de pensie, scanarea și digitizarea arhivelor CNPP, precum și dezvoltarea unui sistem de analiză și predicție pentru fundamentarea deciziilor strategice.

CNPP ar urma să fie reorganizată la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, prin constituirea a opt centre regionale și menținerea unor puncte de lucru la nivel județean.

Contractele part-time ar putea fi supraimpozitate mai puțin pentru anumite categorii

Programul prevede eliminarea, de la 1 ianuarie 2027, a supraimpozitării contractelor de muncă cu timp parțial, începând cu părinții cu mai mulți copii și personalul din sănătate și educație.

Tot în zona relațiilor de muncă este propusă introducerea unor forme mai flexibile de contracte. Documentul menționează contractul cu mai mulți angajatori, contractul la cerere și alte forme flexibile de muncă, adaptate diferitelor categorii de angajați și angajatori.

Programul prevede și debirocratizarea relațiilor dintre angajați, angajatori și instituțiile publice, prin simplificarea procedurilor, eliminarea documentațiilor excesive și transferarea proceselor administrative tradiționale în mediul online.

Șomerii ar putea avea un plan individual de activare

Programul de guvernare propune modificarea sistemului de acordare a indemnizației de șomaj. Perioada de acordare ar urma să fie redusă, concomitent cu participarea la cursuri obligatorii de formare profesională.

Beneficiarii indemnizației de șomaj vor avea obligația de a răspunde solicitărilor ANOFM privind participarea la programe de formare sau recalificare profesională.

Fiecare șomer ar urma să beneficieze de un plan individual de activare. Acesta poate cuprinde identificarea unui loc de muncă adaptat competențelor, reconversie profesională, calificare sau, temporar, prestarea unor activități de interes local.

Și beneficiile sociale, inclusiv venitul minim de incluziune, ar urma să fie corelate cu participarea activă la măsuri de formare și de inserție pe piața muncii.

Programul propune și reorganizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii, pentru o mai bună corelare între agențiile de ocupare și cele de plăți și inspecție socială.

Ajutoarele sociale, legate mai strâns de capacitatea de muncă

Una dintre direcțiile importante ale programului este schimbarea modului în care este acordată asistența socială.

Documentul prevede că sprijinul social ar trebui să fie direcționat cu prioritate către persoanele care nu au capacitate de muncă. În cazul persoanelor care au capacitate de muncă, sprijinul statului ar urma să fie condiționat, acolo unde este cazul, de efortul de integrare profesională și de conformarea fiscală.

Programul prevede și finalizarea și operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS). Scopul acestuia este debirocratizarea procesului de solicitare și acordare a beneficiilor sociale, precum și prevenirea suprapunerii nejustificate a acestora.

Reforma finanțării asistenței sociale este prevăzută să fie implementată gradual, începând cu anul 2027.

Bunicii angajați ar putea beneficia de concediul pentru creșterea copilului

Programul propune introducerea posibilității legale ca bunicii care sunt angajați să poată beneficia de concediul pentru creșterea copilului, în locul părinților.

Documentul prevede și stimularea revenirii rapide a părinților pe piața muncii, prin subvenționarea angajatorilor care încadrează părinți cu trei sau mai mulți copii.

Este prevăzută și posibilitatea desfășurării unei activități part-time, cu păstrarea integrală sau parțială a indemnizației pentru creșterea copilului, în condițiile stabilite de lege.

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Guvernul vrea să sprijine natalitatea și familiile tinere

Programul include un pachet integrat de servicii destinat tinerilor și familiilor tinere, cu obiectivul de stimulare a natalității și combatere a declinului demografic.

Printre măsurile avute în vedere se află reconfigurarea deductibilităților fiscale pentru cheltuielile privind îngrijirea și educația copiilor.

Guvernul propune și continuarea și extinderea Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și femeilor singure pentru creșterea natalității prin fertilizare in vitro.

În plus, programele naționale de investiții pentru construirea de locuințe destinate tinerilor, atât pentru închiriere, cât și pentru achiziție, ar urma să fie derulate în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Programe pentru tineri, persoane de peste 50 de ani și cei care își schimbă meseria

Programul de guvernare prevede operaționalizarea programului „Primul loc de muncă”, destinat integrării rapide pe piața muncii a tinerilor NEET și a persoanelor de peste 50 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă.

Sunt prevăzute și programele START, pentru integrarea tinerilor, și FORMACTIV, destinat reconversiei profesionale a adulților, cu accent pe regiunile afectate de tranziția energetică justă.

Guvernul propune și microgranturi pentru crearea unor locuri de muncă durabile, precum și o implicare mai mare a angajatorilor în procesele de calificare și reconversie profesională.

Măsuri pentru românii care se întorc din străinătate

Pentru familiile și copiii din diaspora care se întorc în România este prevăzută dezvoltarea unor pachete integrate de ocupare și servicii sociale.

Acestea ar urma să sprijine revenirea părinților pe piața muncii și reintegrarea copiilor în sistemul de învățământ.

Programul prevede și operaționalizarea platformei WorkinRomania.gov.ro pentru lucrătorii din afara spațiului Uniunii Europene.

Controale mai stricte pentru munca la negru și munca la gri

Combaterea muncii nedeclarate și a formelor mascate de angajare este un alt obiectiv important.

Programul prevede controale integrate ANAF-ITM pentru identificarea unor situații în care activitatea este desfășurată în realitate ca o relație de muncă dependentă, dar este mascată prin utilizarea unor microîntreprinderi sau PFA-uri.

Este prevăzută și reglementarea muncii pe platformele digitale, în acord cu Directiva UE 2024/2831 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul muncii pe platforme.

O nouă lege a salarizării pentru sectorul public

Programul de guvernare prevede „adoptarea unei noi legi a salarizării în sectorul public”.

Potrivit documentului, noua lege ar urma să elimine inechitățile salariale, să evite diminuările de venituri și apariția unor noi litigii, să stimuleze performanța și să crească atractivitatea sectorului public pentru tinerii profesioniști.

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Programul prevede, de asemenea, continuarea procesului de restructurare a aparatului public, cu obiectivul declarat de a elimina risipa și de a direcționa resursele de muncă disponibile către economia privată.

Concediile medicale vor fi verificate mai strict

Programul include și reforma sistemului concediilor medicale.

Guvernul propune controale stricte privind acordarea concediilor medicale nejustificate și înăsprirea regimului sancționator pentru combaterea fraudelor.

Ce se întâmplă cu serviciile sociale pentru vârstnici

Pentru persoanele vârstnice este prevăzută dezvoltarea în continuare a rețelei de centre Respiro, precum și construirea, echiparea și punerea în funcțiune a centrelor de zi, de asistență și recuperare.

Aceste servicii ar urma să fie dezvoltate în complementaritate cu serviciile de îngrijire la domiciliu, asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unități de îngrijire la domiciliu.

În mediul rural, dezvoltarea serviciilor comunitare integrate este prezentată drept una dintre componentele principale ale reformei asistenței sociale.

Protecție pentru copii și victimele violenței domestice

Programul prevede asigurarea accesului la servicii esențiale pentru copiii aflați în dificultate, prin implementarea măsurilor prevăzute de Garanția Europeană pentru Copii.

Este prevăzută și continuarea măsurilor de integrare pe piața muncii a victimelor violenței domestice pe perioada valabilității măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

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