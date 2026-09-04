Incendiu în orașul Balș. 52 de persoane au fost evacuate. Primar: „Vom evalua situația fiecărei familii afectate”

Un incendiu a izbucnit, vineri seara, 4 septembrie 2026, aproape de miezul nopții, într-un bloc din orașul Balș, din județul Olt. La fața locului acționează mai multe echipaje ale pompierilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. 52 de persoane au fost evacuate.

Incendiul a izbucnit într-unn bloc de pe strada N. Bălcescu Foto: ISU Olt

Incendiul a fost semnnalat într-un bloc de pe strada Nicolae Bălcescu.

„Incendiu care se manifestă la un bloc din orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu. Au fost evacuate 52 de persoane. Acționează la fața locului 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și mai multe autospeciale pentru primă intervenție”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgennță Olt.

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a anunțat pe contul său de pe o rețea de socializare că nu sunt persoane rănite, în schimb mai multe locuințe au fost afectate.

„În această seară, un incendiu a afectat acoperișul unui bloc de locuințe din Balș. Din fericire, nu sunt victime, iar acesta este cel mai important lucru.

Sunt la fața locului, alături de reprezentanții Primăriei Balș și de echipele de intervenție, pentru a ne asigura că oamenii afectați primesc sprijinul de care au nevoie.

În urma intervenției pentru stingerea incendiului, mai multe apartamente au fost afectate de apa folosită de pompieri. Pentru familiile care nu se pot întoarce în locuințe și au nevoie de ajutor, vom asigura adăpost pentru această noapte.

Începând de mâine, vom evalua situația fiecărei familii afectate și vom analiza cu celeritate posibilitatea acordării unor ajutoare de urgență, în condițiile legii, astfel încât oamenii să poată depăși cât mai repede acest moment dificil.

Le mulțumesc pompierilor și tuturor celor implicați în intervenție pentru mobilizare și pentru efortul depus în această seară.

Suntem aici și vom rămâne alături de oamenii afectați”, a transmis Cătălin Rotea.