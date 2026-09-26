Rareș Bogdan cere parlamentarilor să voteze uniformele obligatorii: „Școala nu este o paradă de modă”

Rareș Bogdan susține introducerea uniformelor școlare obligatorii și le cere parlamentarilor din Platforma Liberal Conservatoare din PNL să voteze proiectul de lege aflat în procedură parlamentară. Europarlamentarul liberal și-a exprimat public poziția într-o postare în care argumentează că uniforma ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și ar contribui la diminuarea situațiilor de excludere și bullying.

Rareș Bogdan susține reintroducerea uniformelor școlare obligatorii Foto: arhivă

„Susțin cu toată tăria introducerea uniformelor școlare obligatorii. Îi rog pe colegii mei din Platforma Liberal Conservatoare din PNL, 23 în total (astăzi), din care 17 în Camera Deputaților, să voteze legea!”, a scris Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: „Școala nu este o paradă de modă”

În mesajul său, Rareș Bogdan susține că școala trebuie să fie un spațiu dedicat formării elevilor și nu unul în care diferențele materiale dintre familii să fie vizibile prin hainele și obiectele pe care le poartă copiii.

„Școala nu este o paradă de modă, ci un spațiu unde se formează caractere și se configurează arhitectura unor destine!”, a transmis liberalul.

Rareș Bogdan face referire și la sistemele de educație din Marea Britanie, Franța, Elveția și alte țări, unde uniformele sunt utilizate în numeroase școli. El consideră că acestea pot reprezenta un simbol al apartenenței la comunitatea școlară și pot reduce diferențele vizibile dintre elevi.

„De ce să existe între copii diferențe de natură să-i frustreze, să le inducă sentimentul excluziunii într-o eră a bullying-ului căruia, din nefericire, autoritățile îi găsesc soluții pompieristice, pentru că n-a existat viziune strategică?”, a mai scris Rareș Bogdan.

Acesta pune problema diferențelor dintre posibilitățile financiare ale părinților și modul în care acestea se reflectă în vestimentația copiilor, întrebând de ce unele familii ar trebui să se simtă în imposibilitatea de a le oferi copiilor aceleași haine, încălțăminte sau accesorii ca altor elevi.

În opinia exprimată în postare, uniforma poate avea și o componentă legată de tradiția și identitatea instituției de învățământ.

„Elevii de la licee de top din această lume își poartă cu mândrie uniforma, simbolurile, pentru că ele reprezintă tradiție, rigoare academică, premisa succesului”, a transmis Rareș Bogdan.

Senatul a adoptat proiectul privind uniforma obligatorie

Proiectul de lege privind reintroducerea obligativității purtării uniformelor în școli a fost adoptat de Senat pe 21 septembrie, cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri.

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Inițiatorii proiectului susțin că în sistemul de învățământ preuniversitar există diferențe socio-economice între elevi care devin vizibile prin vestimentație și care pot contribui la apariția unor situații de excludere socială, presiune psihologică și bullying asociat statutului financiar al familiei.

Proiectul introduce obligativitatea uniformei în școlile de stat, însă nu stabilește un model unic pentru toate unitățile de învățământ. Alegerea modelului urmează să fie făcută la nivelul fiecărei comunități școlare, iar proiectul prevede și măsuri referitoare la finanțarea sau subvenționarea unui kit de bază.

Totodată, este prevăzută interzicerea monopolului unui singur furnizor pentru uniformele unei școli.

Consiliul Național al Elevilor se opune uniformelor obligatorii

Poziția lui Rareș Bogdan vine în contextul în care Consiliul Național al Elevilor s-a pronunțat împotriva proiectului și le-a cerut parlamentarilor să îl respingă.

Reprezentanții elevilor susțin că introducerea uniformelor nu ar rezolva problemele legate de bullying și de diferențele socio-economice existente în școli. Consiliul reclamă, de asemenea, faptul că reprezentanții elevilor nu au fost invitați la dezbaterile privind proiectul și susține că nu au fost consultați înainte de adoptarea acestuia de către Senat.

„Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”, a transmis Consiliul Național al Elevilor.

Pentru luni, 28 septembrie, organizația a anunțat un protest prin care îi îndeamnă pe elevi să vină îmbrăcați în negru la școală, în semn de opoziție față de uniforma obligatorie.

„Da, alegem să purtăm aceleași culori. Diferența? De data aceasta, noi alegem”, a transmis Consiliul Național al Elevilor.

CES a dat aviz negativ proiectului

Proiectul a primit și aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. CES a apreciat că problema diferențelor sociale dintre elevi există, însă a susținut că uniforma nu elimină aceste diferențe, deoarece ele pot rămâne vizibile prin alte elemente, precum telefoanele, încălțămintea, ghiozdanele, vacanțele sau banii de buzunar.

„Diferenţele sociale nu dispar când elevii poartă aceeaşi culoare la haină. Ele se mută în telefon, în încălţăminte, în ghiozdan, în vacanţele afişate online, în banii de buzunar”, a transmis Consiliul Economic și Social.

Astfel, proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii a trecut de Senat, în timp ce Consiliul Național al Elevilor și CES au formulat obiecții față de măsură. Următorul vot decisiv este cel din Camera Deputaților, unde Rareș Bogdan le cere colegilor săi din Platforma Liberal Conservatoare din PNL să susțină proiectul.