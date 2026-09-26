Prețurile carburanților sâmbătă, 26 septembrie. Cât costă benzina și motorina la marile rețele

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România, iar șoferii care merg la pompă sâmbătă, 26 septembrie, găsesc diferențe de câțiva bani pe litru între principalele rețele de benzinării. Potrivit datelor Monitorului Prețurilor, benzina standard se vinde în stațiile marilor companii cu prețuri cuprinse între 9,99 și 10,13 lei pe litru, în timp ce motorina standard are prețuri între 10,91 și 10,99 lei pe litru.

Prețurile carburanților se scumpesc continuu Foto: arhivă

Conform datelor Monitorului Prețurilor, cel mai mic preț dintre principalele rețele este afișat sâmbătă la Petrom și Socar, unde un litru de motorină standard costă 10,91 lei.

La OMV, prețul motorinei este de 10,97 lei pe litru, același tarif fiind afișat și la MOL și Rompetrol.

Motorina standard are cel mai mare preț dintre rețelele menționate la Lukoil, unde litrul costă 10,99 lei.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri de motorină, diferența dintre prețul de la Petrom sau Socar și cel de la Lukoil ajunge la 4 lei.

Prețurile benzinei standard la principalele rețele

În cazul benzinei standard, cele mai mici prețuri dintre rețelele monitorizate sunt cele de la Petrom și Socar, unde litrul costă 9,99 lei.

La OMV, un litru de benzină standard este cotat la 10,05 lei, același preț fiind afișat și la MOL și Lukoil.

La Rompetrol, benzina standard ajunge la 10,13 lei pe litru, acesta fiind cel mai mare preț dintre cele șase rețele pentru care sunt prezentate datele Monitorului Prețurilor.

Pentru un rezervor de 50 de litri, alimentarea cu benzină standard ar costa, în funcție de stația aleasă, între aproximativ 499,50 lei și 506,50 lei.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară

Datele Peco Online indica, pentru 25 septembrie, un preț minim de 9,87 lei pe litru pentru benzina standard, la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț indicat de platformă este de 10,75 lei pe litru, la aceeași stație.

În principalele orașe din țară, diferențele sunt de asemenea de câțiva bani. La 25 septembrie, Peco Online indica un preț minim de 9,99 lei pe litru pentru benzină în București și Iași, de 9,93 lei în Cluj-Napoca, de 9,97 lei în Timișoara și de 9,99 lei în Constanța.

La motorină, cel mai mic preț din București era de 10,91 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca era de 10,89 lei, în Timișoara de 10,88 lei, iar în Iași și Constanța de 10,91 lei pe litru.

Cum au evoluat prețurile carburanților în ultima lună

Datele istorice publicate de Peco Online arată că, în ultima lună, prețul mediu al benzinei a crescut cu aproximativ 5%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 24 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, creșterea prețului mediu a fost de aproximativ 7%, iar costul unui plin de 50 de litri este cu circa 36 de lei mai mare față de acum o lună.

Pentru comparație, datele Peco Online arată că în 2026 prețul mediu anual calculat până în prezent este de 8,82 lei pe litru pentru benzină și 9,36 lei pe litru pentru motorină.

Prețurile afișate de platformele de monitorizare pot varia de la o stație la alta și se pot modifica pe parcursul zilei. Datele pentru rețelele monitorizate sunt actualizate la momente diferite, astfel că pot exista situații în care prețul din sistem diferă de cel afișat efectiv la pompă.