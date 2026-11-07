 Polițistul de 25 de ani din Dolj, care s-a împușcat cu arma din dotare, a murit la spital | adevarul.ro
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Polițistul de 25 de ani din Dolj, care s-a împușcat cu arma din dotare, a murit la spital

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Poliţistul în vârstă de 25 de ani, din judeţul Dolj, care s-a împuşcat în cap cu pistolul din dotare, în urmă cu o săptămână, a murit sâmbătă, 7 noiembrie, la spital.

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Foto: Arhivă

„La data de 01 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliţie în cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi - Postul de Poliţie Amărăştii de Sus, s-ar fi împuşcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal”, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, potrivit News.ro.

Poliţistul a fost preluat de un echipaj al ambulanţei şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind în stare gravă.

Conform IPJ Dolj, tânărul este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, promoția 2022.

Ultima sa evaluare psihologică a fost efectuată la 25 iunie 2025. Conducerea instituție a dispus verificări prin intermediul Biroului Control Intern, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.

Mai mulți polițiști din Bechet sunt cercetați de superiori după ce i-ar fi încredințat arma colegului lor, deși, potrivit procedurii, șefii ar fi trebuit înștiințați de medicul psihiatru în vederea ridicării dreptului de port-armă.

Ancheta declanșată de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj urmărește să stabilească împrejurările în care agentul a primit arma.

Regula procedurală aplicabilă unui polițist fără drept de port armă a fost explicată, pentru „Adevărul”, de către președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC). 

„Potrivit procedurii, un polițist care nu are drept de port armă trebuie să lucreze împreună cu un coleg care are acest drept. În principiu, însă, se evită ca polițistul fără drept de port armă să fie pus să intervină la cazuri; altfel spus, i se dau alte atribuții”, a explicat Vasile Zelca.

Acesta a atras atenția că motivele retragerii dreptului de port armă țin parțial de informații private, iar în lipsa datelor publice presa ar trebui să evite speculațiile. 

 „Nu știu de ce i s-a retras dreptul de port armă. Trebuie însă înțeles că examinarea și decizia respectivă reprezintă, într-o anumită măsură, o informație privată. Dosarul, dacă va ajunge în instanță, va fi public. Există însă foarte multe motive pentru care se poate retrage dreptul de port armă un comportament dezadaptat , un conflict cu cineva, diagnosticul de depresie sau consumul de alcool. În cazul acesta, însă, nu știm, iar cel mai bun lucru ar fi ca presa să nu facă speculații”, a mai precizat Vasile Zelca.

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