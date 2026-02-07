search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Elev din Predeal împușcat în cap, în liceu, cu un pistol airsoft. Incidentul, raportat anonim

Publicat:

Un incident extrem de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieşit la iveală după ce un elev de 17 ani a postat un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. 

Nu este primul caz în care un adolescent merge la şcoală cu un pistol. FOTO: arhivă
Nu este primul caz în care un adolescent merge la şcoală cu un pistol. FOTO: arhivă

Violenta în rândul adolescenților a devenit un fenomen tot mai vizibil în școlile din România. Cazuri de agresiuni fizice, intimidare și folosirea de obiecte sau arme de tip airsoft nu mai sunt de mult timp o noutate, iar specialiștii avertizează că astfel de incidente reprezintă un fenomen care ia amploare.

Problemele de violenţă juvenilă se extind nu doar în interiorul unităților de învățământ, ci și în spațiile adiacente acestora, iar efectele asupra elevilor, atât ca victime, cât și ca martori, pot fi de lungă durată. În acest context, aplicațiile de raportare anonimă, precum „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”, oferă elevilor o platformă pentru a semnala incidentele fără teama de represalii, aducând la lumină situații care altfel ar putea fi ignorate.

Incidentul de la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”

Un caz extrem de grav a ieșit recent la iveală în Predeal, județul Brașov, după ce un elev de 17 ani a folosit aplicația națională „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” pentru a semnala un incident violent. Conform mesajului anonim lăsat de băiat, acesta a fost împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft chiar în incinta liceului, relatează Radio România Braşov.

În plus, elevul susține că incidentul nu a condus la măsuri corespunzătoare din partea conducerii școlii şi a pus lipsa de reacție pe seama faptului că agresorul este fiul unui cadru didactic din unitatea de învățământ.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Brașov s-a autosesizat după apariția mesajului anonim.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Valentin Bucur, a confirmat că incidentul a avut loc în luna noiembrie 2024, la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal, și a fost analizat de conducerea unității.

„În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evenimentul invocat de elev s-a petrecut în luna noiembrie anului 2024, la Liceul Teoretic «Mihail Săulescu» din Predeal. Totodată, verificările au relevat faptul că incidentul respectiv a intrat la momentul producerii în atenția conducerii unității de învățământ, fiind analizat în cadrul comisiei de disciplină de la nivelul școlii.

Aspectele semnalate au fost consemnate în procesul verbal al ședinței de comisie, fiind formulată propunerea de scădere a notei la purtare pentru elevii implicați, conform procedurilor legale în vigoare. Totodată, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit prompt în urma sesizărilor efectuate”, a transmis purtătorul de cuvânt al IȘJ Brașov, Valentin Bucur.

În acest context, reprezentanții IȘJ Brașov i-au încurajat pe elevi să apeleze la platforma dedicată lor şi punctează faptul că este foarte important ca astfel de evenimente să fie semnalate imediat după producerea lor.

 „Considerăm esențial ca astfel de situații să fie semnalate cât mai aproape de momentul producerii lor. Sesizările formulate cu întârziere, așa cum este cazul de față, își pot diminua impactul și eficiența investigațiilor, a intervențiilor, limitând posibilitatea adoptării unor măsuri corective, rapide și adecvate”, a adăugat Valentin Bucur.

Aplicația „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” rămâne un instrument important pentru monitorizarea fenomenului de violență în rândul elevilor și pentru prevenirea incidentelor grave în unitățile de învățământ.

Braşov

