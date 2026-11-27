Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) recomandă școlilor să nu mai organizeze întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane care s-au confruntat cu alte dependențe, inclusiv cea de jocuri de noroc. Specialiștii avertizează că mărturiile personale, deși bine intenționate, nu reprezintă o metodă de prevenire fundamentată științific și pot chiar încuraja comportamentele de risc în rândul adolescenților. Reacția instituției vine după ce actorul Alex Bogdan a anunțat că dorește să meargă în licee pentru a le vorbi elevilor despre dependența de jocuri de noroc, cu care s-a confruntat timp de 16 ani. Între timp, Alex Bogdan a anunțat că renunță la toate întâlnirile programate.

Alex Bogdan a anunțat că renunță la toate întâlnirile programate. Foto: Facebook/Alex Bogdan/Vornehm Volker

„Deşi preocuparea şcolilor este una lăudabilă, ANPCDDA subliniază ferm că aducerea persoanelor aflate în recuperare pentru a-şi împărtăşi poveştile personale în faţa elevilor nu reprezintă o măsură de prevenire fundamentată ştiinţific”, a transmis agenția, vineri, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, această practică este contraindicată de principalele organisme internaționale de profil, printre care Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA) și Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Astfel de întâlniri pot contribui la creșterea consumului de substanțe și a comportamentelor de risc în rândul tinerilor.

De ce pot fi periculoase mărturiile foștilor consumatori

Specialiștii ANPCDDA explică faptul că prezentarea unor povești dramatice în fața elevilor poate avea efecte contrare celor urmărite. În primul rând, vorbitorul poate ajunge să fie perceput de adolescenți drept un personaj interesant sau chiar eroic, iar atenția acordată acestuia poate umbri consecințele reale ale dependenței.

De asemenea, faptul că elevii întâlnesc un adult care a reușit să depășească o adicție le poate crea falsa impresie că experiențele de consum sau jocurile de noroc nu au consecințe grave și că recuperarea este întotdeauna posibilă.

ANPCDDA avertizează și asupra riscului de normalizare a comportamentelor periculoase. Relatările detaliate despre consum pot întări convingerea greșită că astfel de practici sunt frecvente în rândul adolescenților. În plus, descrierile privind procurarea, ascunderea sau utilizarea substanțelor pot stârni curiozitatea și pot oferi informații concrete celor tentați să experimenteze.

Instituția mai arată că tacticile bazate pe frică și prezentările dramatice schimbă rareori comportamentul tinerilor, iar întâlnirile punctuale nu abordează cauzele profunde ale adicțiilor, precum dificultățile emoționale, stresul sau presiunea grupului.

Ce metode de prevenire recomandă specialiștii

În locul mărturiilor personale, ANPCDDA recomandă programe de prevenire validate științific, adaptate vârstei elevilor și axate pe dezvoltarea abilităților sociale și emoționale.

Acestea presupun activități interactive prin care adolescenții învață să gestioneze stresul, să își controleze emoțiile, să ia decizii sănătoase și să reziste presiunii grupului. Specialiștii recomandă și prezentarea datelor reale despre consum, pentru a corecta percepția greșită că majoritatea tinerilor experimentează drogurile sau jocurile de noroc.

Un alt element important este implicarea familiei, prin programe care îmbunătățesc comunicarea dintre părinți și copii și îi ajută pe adulți să stabilească limite clare.

Agenția le recomandă conducerilor școlilor, inspectoratelor și asociațiilor de părinți să consulte ANPCDDA și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog înainte de aprobarea unor astfel de evenimente.

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Alex Bogdan vrea să le vorbească liceenilor despre dependența de jocuri de noroc

Actorul Alex Bogdan a anunțat zilele trecute că dorește să meargă în licee pentru a le povesti adolescenților despre dependența de jocuri de noroc, după ce s-a confruntat cu această problemă timp de 16 ani.

„Vreau să vin în liceele voastre şi să le vorbesc adolescenţilor despre dependenţa de jocuri de noroc. Eu am suferit 16 ani de această boală şi cred că povestea mea ar dezvolta anticorpii necesari ca ei să fie pregătiţi să lupte împotriva acestei dependenţe. Din ianuarie pot veni oriunde mă chemaţi, cred că putem face mult bine împreună pentru tineri, cred mult că o societate sănătoasă are adolescenţi sănătoşi, pregătiţi şi conştienţi de pericolele dependenţelor”, a transmis actorul pe rețelele de socializare.

Acesta a precizat că poate participa la întâlniri începând din luna ianuarie și a lansat un formular online prin care unitățile de învățământ se pot înscrie. Ulterior, Alex Bogdan a anunțat că a primit zeci de mesaje și că în programul său sunt deja prevăzute întâlniri cu elevi din mai multe județe, în lunile ianuarie și februarie.

Alex Bogdan anulează întâlnirile cu elevii, după avertismentul ANPCDDA

În urma reacțiilor apărute și a avertismentului transmis de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, actorul Alex Bogdan a anunțat vineri seară, în urmă cu puțin timp, că renunță la toate întâlnirile pe care le programase deja cu elevii de liceu din țară.

Acesta a explicat că nu a intenționat să ofere consiliere psihologică sau să se prezinte drept specialist, ci doar să le împărtășească adolescenților propria experiență cu dependența de jocuri de noroc, pe care a transpus-o și în spectacolul „Viață în lucru”.

„Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul "Viață în lucru". Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt. În continuare cred în puterea unei povești, că de aia fac teatru, cred în puterea de a schimba vieți, dar pot să înțeleg de ce un subiect atât de dificil poate crea disensiuni între mine ( un actor fost dependent ) și psihologi, specialiști, agenții ale statului etc”, a transmis actorul într-o postare pe Facebook.

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Totodată, actorul le-a cerut celor care au criticat demersul să vină cu alternative concrete, prin proiecte adaptate limbajului și preocupărilor adolescenților, care să îi ajute să înțeleagă pericolele dependențelor.

„Sper doar din tot sufletul ca toți cei care m-au pus la zid zilele astea că fac maaaare rău cu aceste întâlniri, să vină cu proiecte mișto, umane, să vorbească pe limba adolescenților, nu cu citate din cărți, studii și alte artificii la care tinerii rămân nepăsători și reci”, a scris acesta.