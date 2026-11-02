Un agent de poliție în vârstă de 25 de ani, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare în cap, în mașina personală. Incidentul a avut loc la 1 noiembrie, în autoturismul personal al tânărului.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de un agent din cadrul Poliției Orașului Bechet, care a semnalat faptul că tânărul, angajat al Secției 12 Poliție Rurală Daneți – Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-ar fi împușcat în zona capului cu pistolul din dotare.

Agentul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, aflându-se în stare gravă.

La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern. Cercetările sunt desfășurate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În cauză a fost informat și procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Ce spun reprezentanții IPJ Dolj despre agentul de poliție

Conform instituției, tânărul este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, promoția 2022. Ultima sa evaluare psihologică a fost efectuată la 25 iunie 2025.

Conducerea IPJ Dolj a dispus verificări prin intermediul Biroului Control Intern, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz.