Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat, începând de anul viitor. Ministrul a declarat că intenționează să promoveze o ordonanță de urgență pentru introducerea acestui beneficiu.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Facebook/Daniel Catalin Zamfir

Daniel Zamfir consideră că voucherele de vacanță reprezintă un sprijin important pentru industria turismului și pentru sectorul HoReCa, afectat de declinul economic din ultima perioadă.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca, de la anul, aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, într-o emisiune la Digi24.

În plus, Zamfir susține majorarea valorii voucherelor de vacanță de la 700 la 1.000 de lei. El consideră că banii acordați angajaților ar genera cheltuieli suplimentare în economie, deoarece turiștii nu plătesc doar cazarea, ci folosesc servicii de transport, restaurante și alte facilități turistice.

„Banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii cheltuiți în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli, încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei”, a explicat Zamfir.

Vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat

Ministrul susține că măsura nu ar trebui să se limiteze la bugetari. Acesta își dorește ca și companiile private să acorde vouchere de vacanță angajaților, precizând că există deja un proiect de lege pe această temă, aflat în discuție în Parlament.

Zamfir ar prefera însă ca măsura să fie adoptată rapid, prin ordonanță de urgență, astfel încât beneficiul să intre în vigoare simultan în sectorul public și în cel privat.

Ministrul a mai spus că turismul românesc este o industrie insuficient exploatată și că intenționează să se implice atât în atragerea turiștilor străini, cât și în stimularea turismului intern.

Ce spune Daniel Zamfir despre discuția cu ministrul Finanțelor

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre reintroducerea voucherelor și care a fost reacția acestuia, Daniel Zamfir a răspuns că omologul său nu a oferit un răspuns.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanță”, a declarat ministrul Economiei.

Recent, și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a susținut extinderea voucherelor de vacanță către angajații din mediul privat și consideră că accesul la odihnă și recuperarea capacității de muncă nu ar trebui să fie un beneficiu rezervat doar salariaților din sectorul public. Organizația propune un mecanism prin care firmele să poată scădea contravaloarea voucherelor direct din impozitul pe profit datorat și a început demersurile pentru obținerea datelor fiscale necesare evaluării inițiativei legislative.