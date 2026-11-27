O nouă cameră de monitorizare a traficului a fost montată pe autostrada A1, pe segmentul Sibiu – Sebeș. Dispozitivul face parte din sistemul inteligent de transport (ITS), poate identifica automat numerele de înmatriculare și are capacitatea tehnică de a măsura viteza mașinilor. În prezent, însă, echipamentul nu este folosit pentru sancționarea șoferilor.

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Instalarea a avut loc miercuri și a presupus restricționarea temporară a circulației pe banda a doua, pe sensul Sibiu – Sebeș. Traficul s-a desfășurat astfel pe o singură bandă, iar circulația a fost îngreunată, potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au explicat că echipamentul este integrat în sistemul ITS și poate colecta automat informații despre vehiculele care circulă pe autostradă. Printre funcțiile sale se numără recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare și măsurarea vitezei.

Informațiile colectate ar putea fi transmise Poliției Române, însă funcția de control al vitezei în scopul aplicării sancțiunilor nu este activă în acest moment.

CNAIR a precizat că administratorul drumului nu are atribuții în ceea ce privește sancționarea conducătorilor auto, această responsabilitate revenind Poliției Rutiere.

„Precizăm că în momentul de față aceste capacități tehnice nu sunt utilizate pentru aplicarea de amenzi sau pentru verificarea vitezei. În viitor există această posibilitate, însă ea nu aparține drumarilor, ci reprezentanților poliției rutiere”, au transmis reprezentanții companiei.

Un echipament cu funcții similare a fost inclus și în sistemul inteligent de transport instalat pe varianta ocolitoare a municipiului Sibiu. O parte dintre componentele acestui sistem au fost puse în funcțiune în timpul verii, după o perioadă în care lucrările au impus mai multe restricții de circulație.

Tehnologia ITS este destinată monitorizării și gestionării traficului. Prin intermediul camerelor și al echipamentelor de colectare a datelor, sistemul poate furniza informații despre vehicule și condițiile de deplasare, care pot fi folosite pentru administrarea mai eficientă a circulației.

Camera de pe A1 face parte dintr-un context mai amplu, în care autoritățile pregătesc extinderea monitorizării automate a traficului rutier. Planurile vizează instalarea a sute de dispozitive fixe pe autostrăzi și drumuri naționale.

Pe lângă identificarea numerelor de înmatriculare și măsurarea vitezei într-un anumit punct, sistemele ar putea calcula și viteza medie a unui vehicul între două camere amplasate pe traseu.

Astfel, autoritățile ar putea identifica șoferii care depășesc limita legală de viteză pe un sector de drum, nu doar pe cei surprinși circulând prea repede într-un singur punct.

Deocamdată, camera instalată între Sibiu și Sebeș nu este folosită pentru emiterea automată a amenzilor. Activarea unor asemenea funcții în scopul sancționării depinde de autoritățile competente din cadrul Poliției Rutiere.