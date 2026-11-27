Codin Maticiuc a dezvăluit cât voia să-i ofere Pamelei Anderson pentru filmul lui, „Miami Beach 2” și ce răspuns a primit de la starletă. Afaceristul este cunoscut în showbiz-ul românesc pentru extravaganțele sale și mereu a vrut să ajungă acolo unde și-a propus. Cu toate acestea, dorința referitoare la actriță nu i-a fost îndeplinită, ba chiar i s-a răspuns ironic la propunere.

Codin Maticiuc a dezvăluit cât voia să-i ofere Pamelei Anderson pentru filmul lui, „Miami Beach 2”. Foto: Instagram

Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri despre pregătirile pentru filmul „Miami Beach 2”, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Deși, în anumite momente, a ales să suporte iuțeala sosurilor în loc să răspundă la întrebări, actorul și omul de afaceri a povestit inclusiv despre discuțiile purtate cu Pamela Anderson și propunerea pe care i-a făcut-o vedetei internaționale.

Codin Maticiuc și-a dorit să o aducă pe Pamela Anderson în distribuția filmului „Miami Beach 2” și a încercat să o convingă cu o ofertă pentru două zile de filmare. Planurile sale nu au ajuns însă la rezultatul sperat, iar acesta a povestit în podcast cum au decurs discuțiile cu actrița.

Omul de afaceri a dezvăluit în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță” faptul că a vrut să-i ofere Pamelei Anderson suma de 100.000 de euro pentru a apărea în filmul său, cam acela fiind prețul care se practica la acea vreme.

„Noi am oferit în perioada aia mai multor actori și am oferit 100000 €. Cam asta era zona, pentru două zile de filmare. Cam astea erau ofertele noastre, more or less, pentru toată lumea”, a declarat Codin Maticiuc la podcastul lui Cătălin Măruță.

Află pe click.ro răspunsul Pamelei Anderson