search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sinucidere şocantă în Argeş. Un consilier local PSD a fost descoperit împuşcat în cap. Mesajul de adio din telefon

0
0
Publicat:

Un consilier local PSD în vârstă de 46 de ani a fost descoperit de soţia sa împuşcat în cap, autorităţile stabilind că este vorba despre o sinucidere. Bărbatul şi-a motivat sinuciderea printr-un mesaj lăsat pe telefon.

Constantin Bălăşoiu a lăsat un mesaj prin care a explicat motivul sinuciderii sale. FOTO: Facebook
Constantin Bălăşoiu a lăsat un mesaj prin care a explicat motivul sinuciderii sale. FOTO: Facebook

Comunitatea din comuna argeșeană Mihăești este în stare de șoc după moartea unui consilier local al Partidul Social Democrat, găsit fără viață în propria locuință. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a fost descoperit de soția sa împușcat în cap, iar verificările efectuate de polițiști au stabilit că acesta s-a sinucis, folosind o armă pe care odeținea în mod legal. În telefonul său a fost găsit și un mesaj de adio, în care își explica gestul.

Autoritățile au intervenit joi seară, 5 martie, după ce o femeie a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat că şi-a găsit soţul împuşcat. La fața locului au ajuns polițiști și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului, constatând decesul acestuia.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Argeș au început imediat verificările, iar primele concluzii au arătat că este vorba despre o sinucidere.

„În această seară, polițiștii din Câmpulung au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Mihăești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis.

În urma sesizării polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, constatând că bărbatul prezintă o plagă împușcată în zona capului. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul bărbatului.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând și un mesaj prin care își explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deținut-o în mod legal, conform primelor verificări, au transmis reprezentanții IPJ Argeș”, au transmis reprezentanții poliției.

Potrivit presei locale, victima este Constantin Bălășoiu, consilier local în comuna Mihăești, cunoscut în comunitate pentru implicarea în activitatea administrativă a localității. Cei care îl cunoșteau îl descriu ca pe o persoană activă și implicată în viața comunității, dar și foarte prezentă în spațiul online.

Bărbatul era activ pe rețelele de socializare, unde publica frecvent informații despre proiecte și lucrări din comună. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, acesta postase pe Facebook detalii despre anumite lucrări desfășurate în localitate, nimic din acea postare neanunțând ceea ce urma să se întâmple.

Pe de altă parte, în urmă cu câteva zile apăruse pe contul său de socializare un mesaj, care în circumstanţele actuale poate fi interpretat ca un anunţ în ceea ce priveşte intenţiile sale sinucigaşe: „Poți să fugi de destin cât vrei, el nu te va urmări, te va aștepta”.

Surse din apropierea familiei vorbesc despre faptul că bărbatul ar fi trecut în ultima perioadă prin momente dificile, după pierderea tatălui său, la care s-ar fi adăugat și alte nemulțumiri personale.

Piteşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă