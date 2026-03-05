Sinucidere şocantă în Argeş. Un consilier local PSD a fost descoperit împuşcat în cap. Mesajul de adio din telefon

Un consilier local PSD în vârstă de 46 de ani a fost descoperit de soţia sa împuşcat în cap, autorităţile stabilind că este vorba despre o sinucidere. Bărbatul şi-a motivat sinuciderea printr-un mesaj lăsat pe telefon.

Comunitatea din comuna argeșeană Mihăești este în stare de șoc după moartea unui consilier local al Partidul Social Democrat, găsit fără viață în propria locuință. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, a fost descoperit de soția sa împușcat în cap, iar verificările efectuate de polițiști au stabilit că acesta s-a sinucis, folosind o armă pe care odeținea în mod legal. În telefonul său a fost găsit și un mesaj de adio, în care își explica gestul.

Autoritățile au intervenit joi seară, 5 martie, după ce o femeie a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat că şi-a găsit soţul împuşcat. La fața locului au ajuns polițiști și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului, constatând decesul acestuia.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Argeș au început imediat verificările, iar primele concluzii au arătat că este vorba despre o sinucidere.

„În această seară, polițiștii din Câmpulung au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Mihăești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis.

În urma sesizării polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, constatând că bărbatul prezintă o plagă împușcată în zona capului. Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul bărbatului.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând și un mesaj prin care își explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deținut-o în mod legal, conform primelor verificări, au transmis reprezentanții IPJ Argeș”, au transmis reprezentanții poliției.

Potrivit presei locale, victima este Constantin Bălășoiu, consilier local în comuna Mihăești, cunoscut în comunitate pentru implicarea în activitatea administrativă a localității. Cei care îl cunoșteau îl descriu ca pe o persoană activă și implicată în viața comunității, dar și foarte prezentă în spațiul online.

Bărbatul era activ pe rețelele de socializare, unde publica frecvent informații despre proiecte și lucrări din comună. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, acesta postase pe Facebook detalii despre anumite lucrări desfășurate în localitate, nimic din acea postare neanunțând ceea ce urma să se întâmple.

Pe de altă parte, în urmă cu câteva zile apăruse pe contul său de socializare un mesaj, care în circumstanţele actuale poate fi interpretat ca un anunţ în ceea ce priveşte intenţiile sale sinucigaşe: „Poți să fugi de destin cât vrei, el nu te va urmări, te va aștepta”.

Surse din apropierea familiei vorbesc despre faptul că bărbatul ar fi trecut în ultima perioadă prin momente dificile, după pierderea tatălui său, la care s-ar fi adăugat și alte nemulțumiri personale.