Duminică, 16 Noiembrie 2025
Polițist de 24 de ani, găsit împușcat într-un apartament din Giurgiu. Agentul s-ar fi omorât cu arma din dotare

Publicat:

Un polițist în vârstă de 24 de ani, angajat în cadrul Inspectoratului de poliție județean Giurgiu, a fost găsit fără viață, duminică, într-un apartament închiriat. Din primele informații, agentul s-ar fi împușcat în cap cu arma din dotare.

FOTO Arhivă

Proprietara imobilului a alertat autoritățile după ce tânărul de 24 de ani nu a mai răspuns la telefon, scrie Ora de Sibiu.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat decesul și au anunțat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care a preluat investigația.

În prezent, ancheta vizează stabilirea exactă a circumstanțelor în care a survenit moartea tânărului polițist.

