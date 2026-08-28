 Datoriile către persoanele cu handicap, motiv de dispută între primarul general al Capitalei și edilul de la Sectorul 4 | adevarul.ro
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Datoriile către persoanele cu handicap, motiv de dispută între primarul general al Capitalei și edilul de la Sectorul 4

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Datoriile de sute de milioane de lei ale Primăriei Capitalei către persoanele cu handicap, în centrul unui nou scandal între PNL și PSD. După ce Ciprian Ciucu a anunțat că va plăti sumele, în limita posibilităților primăriei, Daniel Băluță, președintele PSD București, a ieșit la atac: „Se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor”.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță Foto: Inquam Photos

Banii pe care trebuie să-i primească persoanele cu handicap de la Primăria Capitalei au devenit un subiect de ceartă între PNL și PSD, după ce Ciprian Ciucu a anunțat că va include printre cheltuielile primăriei și aceste plăți, iar Daniel Băluță, fostul său contracandidat la Primărie, a reacționat, scrie Mediafax.

„De acum înainte, până în anul 2030 îmi asum că vom plăti lună de lună 250 de lei pentru fiecare persoană care se află în situația de a avea un handicap la care Primăria Municipiului București are datorii. Suma pe care o datorăm pe diferitele ajutoare sociale este de 689 de milioane! Va fi plătită integral până la data de 1 noiembrie 2030”, a anunțat primarul general, printr-o postare pe rețelele de socializare.

PMB își plătește datoriile, lunar, timp de patru ani

Consiliul General al PMB a decis vineri să înceapă plata acestor sume, până când ele vor fi achitate integral, după care Ciprian Ciucu a anunțat că indemnizațiile pentru persoanele cu handicap vor fi virate lunar, conform obligațiilor asumate de Primăria Capitalei.

„Prima condiție pentru ca un program social să poată fi livrat populației este să fie suportabil bugetar. Iar în acest moment nu este suportabil. Hotărârea adoptată astăzi ne permite crearea spațiului bugetar pentru ca aceste plăți să fie constante și neîntrerupte”, a adăugat Ciucu.

Rivalitatea PSD-PNL, „sezonul București”, „episodul indemnizații de handicap”

Daniel Băluță, președintele PSD București, nu a ezitat să iasă la atac după hotărârea luată de Primăria Capitalei, acuzându-l pe primarul general că oferă prea eșalonat banii pe care trebuie să îi primească persoanele în cauză.

„Un primar general trebuie să fie primarul tuturor bucureștenilor. Și al celor puternici, și al celor care, într-un anumit moment al vieții, au nevoie de sprijin. Înțelegem foarte bine că Bucureștiul are nevoie de investiții. Are nevoie de infrastructură, de transport public mai bun, de termoficare, de străzi, spitale și școli. Are nevoie și de ordine în cheltuirea banului public”, a transmis Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 și fostul contracandidat al lui Ciprian Ciucu a criticat modul în care primarul Capitalei alege să împartă banii instituției.

„Un oraș nu se construiește doar din beton, asfalt și proiecte de infrastructură. Un oraș este, înainte de toate, despre oamenii care trăiesc în el. Iar grija față de cei vulnerabili nu poate fi trecută la capitolul «cheltuieli de care ne putem lipsi»”, spune liderul.

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