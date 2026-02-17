Daniel Băluță, atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook”

Șeful PSD București, Daniel Băluță, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe tema reformei STB și a auditului societății, acuzându-l de ipocrizie și cerându-i fie să-și depună mandatul, fie să „se apuce de treabă”.

„Apel către baronul fățarnic. Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.

Domnule Ciucu, cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic”, se arată într-un mesaj semnat de Daniel Băluță și postat pe pagina de Facebook a PSD București.

Șeful PSD București susține, totodată, că primarul general, Ciprian Ciucu, are două opțiuni: „Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.”

„Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook”, se mai arată în mesaj.

Mesajul vine în contextul în care Ciprian Ciucu a declarat luni seară că a decis să lucreze singur la auditul STB.

„Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc că STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General. Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine!”, a scris primarul Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.