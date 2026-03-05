search
Joi, 5 Martie 2026
PSD boicotează ședința CGMB de vineri, ca protest împotriva lui Ciucu: „Nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români"

Daniel Băluță, președintele PSD București, a transmis joi, 5 martie, că grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de vineri, ca protest împotriva primarului general Ciprian Ciucu.

Daniel Băluță/FOTO: Inquam photos/George Călin

„Înăbușirea democrației și cenzura încep să se instaleze din ce în ce mai profund în viziunea primarului general. Reformă nu există și nicio altă preocupare concretă de a reduce anvelopa salarială de la 15 milioane de euro pe lună la 5 milioane de euro.

Investiții nu există. Pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median, punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate s-au topit în ceața campaniei electorale, în timp ce baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni”, se arată într-un comunicat transmis de PSD București.

Comunicatul spune că primarul general și aparatul din Primărie nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale, deoarece nu au redactat rapoartele de specialitate în termenul de trei zile prevăzut de Codul administrativ.

Potrivit lui Daniel Băluță, această situație ar menține o stare de „jaf, bătaie de joc și umilință” față de sute de mii de bucureșteni care, în această iarnă, ar fi primit apă călâie și ar fi avut caloriferele reci.

„Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț. Nu există cinste, nu există onoare, iar în atare condiții îi asigur pe bucureșteni că vom folosi toate mijloacele necesare pentru a face dreptate, astfel încât oamenii să nu plătească ceea ce nu au primit.

În aceste condiții, grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de mâine, 6 martie a.c., în semn de protest față de această conduită iresponsabilă a primarului general, și facem apel la toate celelalte forțe politice să se asocieze acestui demers menit să stopeze derapajul baronului Ciucu și al armatei lui”, a avertizat acesta.

De asemenea, „ca forță politică responsabilă”, Băluță a transmis că PSD va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB de marți, 10 martie a.c., convocată de către consilierii generali ai PSD și PUSL, toate proiectele necesare funcționării Primăriei Municipiului București, alături de cele pe care deja le-a depus.

„Nu vom bloca niciodată funcționarea Bucureștiului. Ba mai mult decât atât, vom veni în permanență cu proiecte menite să facă viața oamenilor mai bună. Și nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români”, a încheiat acesta.

Proiectele de hotărâre propuse de grupul PSD

În comunicat a fost publicată lista proiectelor de hotărâre pe care grupul consilierilor PSD din cadrul CGMB le va propune spre aprobare în ședința extraordinară convocată pentru data de 10 martie a.c.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului raporturilor contractuale pentru locuințele convenabile aflate în administrarea entităților juridice ce funcționează în baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, a contractului-cadru de închiriere a locuințelor convenabile și a tarifelor în lei/mp.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 426/2018 privind reglementarea raporturilor contractuale referitoare la spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în administrarea Municipiului București.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”, aflat în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, aflat în administrarea municipalității prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 198/31.07.2024 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Stela Popescu”.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru coordonarea lucrărilor de construire, într-o concepție unitară, a proiectului de utilitate publică „Conexiunea proiectului «Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41» cu proiectul «Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura București–Domnești»” (CNAIR) cu proiectul de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41” (MB), în cadrul căruia a fost aprobat obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de tramvai pe artera de circulație Prelungirea Ghencea”.
  7. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a troleibuzelor ce fac obiectul contractului de furnizare a 22 de troleibuze cu autonomie din gama de 12 m nr. 429/02.07.2025.
  8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a imobilului/teren situat în Str. Doamna Ghica nr. 253, sector 2, în suprafață de 106 mp, identificat cu nr. cadastral 245129.
  9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București a bunului imobil – teren aparținând Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 246150, situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 11, sector 6, în scopul realizării unui centru de învățare în aer liber.
  10. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride”.
  11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 152/08.03.2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local.
  12. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 513/16.12.2025 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 136/16.11.2023 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al Municipiului București, precum și modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  13. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București în vederea achiziționării, în numele și pe seama Municipiului București, a unei părți din imobilul situat în București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 12, sector 1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 253722 – C1-U1 și Cartea Funciară nr. 253722 – C1-U2.
  14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 1 al Municipiului București pentru achiziționarea, în numele și pe seama Municipiului București, a imobilelor situate în București, Bd. Bucureștii Noi nr. 245, sector 1, identificate cu numerele cadastrale 235023, 235025, 273577, 257970 și 257972, în vederea amenajării unei baze de agrement și a unor spații verzi destinate realizării proiectului de investiții „Promenada Verde”.
  15. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Str. Amurgului nr. 17, sector 5, identificat în Cartea Funciară nr. 214744-C1-U1, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5 al Municipiului București în domeniul public al statului.
  16. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Str. Constantin Miculescu nr. 14–16, sector 5, identificat în Cartea Funciară nr. 239153-C1-U1, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5 al Municipiului București în domeniul public al statului.
  17. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Str. Bazaltului nr. 22–30, sector 5, identificat în Cartea Funciară nr. 226291-C1-U1, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5 al Municipiului București în domeniul public al statului.
  18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 7840/04.07.2024, definitivă, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București – Secția civilă, în dosarul nr. 13595/301/2022, situat în București, Str. Traian Popovici (fosta Unității) nr. 130, bl. B4, sc. 2, et. 6, ap. 84, sector 3, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.
  19. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 4/27.01.2026 și al Încheierii de rectificare nr. 5/03.02.2026, situat în București, Str. Spătaru Preda nr. 23, bl. 129, sc. 1, et. 6, ap. 19, sector 5, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.
  20. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 02/26.01.2026, situat în București, Șos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 2, et. 8, ap. 73, sector 2, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.
  21. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală nr. 37/08.12.2025, situat în București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43, bl. J42, sc. 4, et. 1, ap. 51, sector 3, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.
  22. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 4614/06.06.2025, definitivă, pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București – Secția civilă, în dosarul nr. 25758/303/2024, situat în București, Bd. Uverturii nr. 8, bl. C2, sc. 4, parter, ap. 100, sector 6, și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.
  23. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Administrației Străzilor de a încheia un acord de parteneriat INFRAVELO pentru amplasarea de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta și transferul acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Administrației Străzilor.
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea multietajată cu destinația principală de locuință situată în Str. Domnița Anastasia nr. 15, sector 5, București”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat – Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință.
  25. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Str. Bărăției nr. 50, sector 3, București, din funcțiune comercială la subsol și parter și locuințe/birouri la etaj și supantă în funcțiune administrativă și social-culturală.
  26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 148/11.04.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.  
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Municipiul București în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public local privind „Lărgirea și modernizarea sistemului rutier pe Calea Dudești, între Șoseaua Mihai Bravu și Bd. Burebista, Sector 3”.  
  28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București a bunului imobil-teren aparținând Municipiului București, bulevardul Basarabia, identificat cu nr. cadastrale 227219/07.02.2025 și 238978/07.02.2025, tronsonul cuprins între Piața Republica și Hala Laminor, sector 3, în scopul construirii unui pasaj pietonal subteran și al amenajărilor aferente.  
  29. Proiect de hotărâre privind trecerea în patrimoniul Municipiului București, prin donație, a imobilului situat în Municipiul București, sector 3, Bulevardul Basarabia nr. 256, compus din teren și construcția C102, cu suprafața totală de 15.215 mp, sub condiția dării în administrare Consiliului Local al Sectorului 3.  
  30. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București a imobilului-teren situat pe Șoseaua Mihai Bravu, tronsonul cuprins între Piața Hurmuzachi și Splaiul Unirii, identificat prin extrasul de carte funciară nr. 229251/21.06.2024.  
  31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 4 al Municipiului București de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, cu autorități publice locale din regiunea București-Ilfov.  

Ciucu acuza un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4

Luna trecută, Ciprian Ciucu acuza un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, care poate duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.

„Un fapt de o gravitate maximă. Atrag atenția publicului, după ce toate demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii trei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav! Primăria Municipiului București riscă să piardă această sumă uriașă pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit edilului general, amplasamentele vizate se întind pe aproximativ 30 de străzi, dintre care până în prezent au fost predate doar patru. Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este luna decembrie 2027.

„Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și executori judecătorești, fără niciun rezultat”, a mai precizat Ciucu.

