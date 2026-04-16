Băluță îl atacă pe Ciucu: „Mai preocupat de declarații politice, decât de administrația locală”

Liderul PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general Ciprian Ciucu, acuzându-l că este „mai preocupat de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce”.

Într-o postare pe Facebook, primarul Sectorului 4 a susținut că primarul general își îndreaptă atenția spre teme politice în loc să se ocupe de problemele administrației locale.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate”, a transmis Băluță.

Acesta a criticat și activitatea guvernării conduse de Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar avea consecințe negative pentru România, invocând „măsuri dure, fără rezultat”. Potrivit lui Băluță, datele oficiale ar reflecta aceste probleme, iar promovarea unei imagini favorabile premierului ridică semne de întrebare.

„Iar rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime”, a mai transmis Băluță.

În final, liderul PSD București i-a transmis lui Ciprian Ciucu că ar trebui să se concentreze mai mult pe problemele bucureștenilor și mai puțin pe conflictele politice, subliniind că „credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”.

„Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, se mai arată în postarea primarului sectorului 4.

Reacția lui Băluță vine la scurt timp după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, l-a atacat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizând că liberalii nu vor mai face coaliție cu PSD în cazul în care Ilie Bolojan va fi demis.