Ciprian Ciucu vrea să elimine toate gratuităţile pentru parcări: „Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri, 6 martie, că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Primăria Municipiului Bucureşti, argumentând că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Gratuităţile pentru parcări ar putea fi eliminate. FOTO FB Primăria Municipiului Bucureşti
 Edilul a explicat că, în aceste condiţii, întregul sistem de administrare a parcărilor devine ineficient şi costisitor pentru oraş, potrivit Agerpres.

„Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic, să le lăsăm pe toate la liber (...), doar le dăm cu vopsea, dar nu mai avem oameni care să încaseze parcarea, poliţişti locali care să fie blocaţi ca să dea amenzi. Întreaga infrastructură de parcări nu-şi mai justifică existenţa, dacă rămâi la un număr de gratuităţi mai mare decât numărul de parcări de două ori. Da? 6.000 de ziarişti, nu vă supăraţi pe mine, mi-au zis colegii mei: Băi, nu te lua de ziarişti, îţi pui presa în cap! Dragii mei, şi eu îmi plătesc parcarea, ca primar. 6.000. Poate găsim o formulă ca o redacţie să aibă un număr de, nu ştiu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacţii care au sute.

Deci, dacă credeţi că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem şi ce este corect pentru oraşul acesta! Hibridele şi electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu", a declarat primarul, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Când ajungi la un număr dublu de maşini care pot parca gratis, ce aţi face în locul meu?”

Ciprian Ciucu a subliniat că decizia ar trebui privită ca una pragmatică, necesară pentru buna administrare a oraşului şi pentru echilibrarea bugetului.

„Maşina pe care o conduc este maşină hibrid. Nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care ţin de evidenţe, care ţin de normalitate! Când ajungi la un număr dublu de maşini care pot parca gratis, dublul locurilor de parcare, ce aţi face în locul meu? Este doar o decizie normală de a echilibra bugetul. În aceste condiţii, putem să-l numim serviciul de parcare pentru electrice, hibride şi ziarişti şi-l tratăm ca atare. E o politică în acest sens, dar este un serviciu de parcare care se adresează întregului oraş, tuturor bucureştenilor. Şi ei vor să aibă acces la un loc de parcare. Despre asta este vorba. Este doar o decizie normală. Dacă asta presupune hate din partea presei, îmi cer scuze, dar sper să fim cu toţi oameni raţionali şi să luăm deciziile corecte", a adăugat Ciprian Ciucu.

